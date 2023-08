Oto 15 polskich miast z największą liczbą milionerów. Są dwa wyjątki

„Wprost” już od kilkunastu lat publikuje mapę polskich milionerów. Co roku zbieramy dane od wszystkich 16 izb administracji skarbowej w kraju, pytając, ilu mieszkańców w poszczególnych województwach zadeklarowało dochód na poziomie co najmniej miliona złotych rocznie.

Chociaż co roku liczba milionerów rośnie w tempie kilkuprocentowym, to tym razem wzrost nieco wyhamował. W 2021 roku w kraju żyło dokładnie 43 537 Polaków z dochodem na poziomie miliona złotych. W zeszłym roku liczba ta wzrosła o niewiele ponad pół procent do 43 776 osób.

Stolica najbogatsza, a kto dalej?

Prym wiedzie oczywiście Warszawa, gdzie w zeszłym roku mieszkało 4870 milionerów. Ale patrząc w skali całego województwa mazowieckiego, to najbogatszych ubyło. W 2021 roku było ich ponad 10 tys. A w zeszłym roku już tylko niewiele ponad 9 tys.

Drugim najbogatszym polskim miastem został Kraków, gdzie ponad 3 tys. osób zadeklarowało w zeszłym roku dochód na poziomie miliona złotych. Trzecie miejsce na podium zajął z kolei Poznań, gdzie żyje ponad 1,3 tys. milionerów.

Problem ze Śląskiem

Tylko w tych trzech miastach milionerów można liczyć w tysiącach. We wszystkich pozostałych już tylko w setkach. Tuż za podium uplasował się Gdańsk, gdzie 932 mieszkańców wpisało do deklaracji podatkowej przynajmniej milion złotych dochodu. Kolejne miejsca zajęły Wrocław i Kielce. Na 7. i 8. miejscu uplasowała się Bielsko-Biała i Częstochowa. Ale ze śląskimi miastami jest jeden problem. Tamtejsza izba skarbowa jako jedyna w całym kraju nadesłała nam informacje nie o dochodach, a o przychodach mieszkańców. Wiadomo więc, że w czterech śląskich miastach, które znalazły się w ścisłej piętnastce naszego rankingu liczba milionerów może być znacznie zawyżona.

Fenomen Nowego Sącza

W rankingu większość miejsc zajmują oczywiście miasta wojewódzkie, ale oprócz sporej reprezentacji mniejszych miast ze Śląska są jeszcze dwa wyjątki. Wysoką lokatę zaliczyło podwarszawskie Piaseczno, gdzie mieszka grubo ponad pół tysiąca milionerów. Bogaty jest również Nowy Sącz, w którym swój biznes prowadzi wielu bohaterów z listy 100 najbogatszych Polaków. Tam swoje lody produkują słynni bracia Koral. Tam działa Fakro Ryszarda Florka, czyli drugi największy producent okien dachowych na świecie. W Wielogłowach, również na Nowosądecczyźnie, swoje bramy garażowe produkuje Andrzej Wiśniowski, a siedzibę ma Newag, producent taboru kolejowego, którego kontroluje Zbigniew Jakubas. I tak w jednym tylko Nowym Sączu mieszka więcej milionerów, niż w o wiele większych miastach wojewódzkich: Szczecinie, Białymstoku, Opolu czy Bydgoszczy.

15 miast z największą liczbą milionerów

Miejsce Miasto Liczba milionerów 1 Warszawa 4870 2 Kraków 3005 3 Poznań 1329 4 Gdańsk 932 5 Wrocław 800 6 Kielce 771 7 Bielsko-Biała 697 8 Częstochowa 681 9 Łódź 627 10 Katowice 624 11 Piaseczno 575 12 Nowy Sącz 560 13 Białystok 510 14 Gliwice 476 15 Szczecin 458

