Polak może zostać historycznym zwycięzcą. Rekordowa kumulacja w Eurojackpot

W kolekturach Lotto już od kilku dni obserwujemy wzmożony ruch. Pojawiają się zarówno stali bywalcy, jak i osoby, które nigdy nie próbowały szczęścia w grach liczbowych. Powód jest jasny. W dzisiejszym (29 listopada) losowaniu Eurojackpot kumulacja osiągnie oszałamiającą kwotę 520 mln zł. Nikt w Polsce nie „ustrzelił” takiej kwoty w historii tej gry. Dotychczas najwyższa wygrana na terenie naszego kraju to 213 584 986 zł.

Eurojackpot. Zasady gry

Gra w Eurojackpot polega na wytypowaniu liczb z dwóch pul:

5 liczb z zakresu od 1 do 50. 2 liczby dodatkowe (tzw. Euronumbers) z zakresu od 1 do 12.

Jeśli wszystkie wybrane liczby będą zgodne z wylosowanymi w danym losowaniu, wygrywasz główną nagrodę (Jackpot). Minimalna pula na wygraną pierwszego stopnia to 10 mln euro, ale dzięki kumulacjom kwota ta może wzrosnąć nawet do 120 mln euro. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Jeden kupon kosztuje 12.50 zł. Można grać zarówno internetowo, jak i stacjonarnie.

Eurojackpot oferuje 12 stopni wygranych, co oznacza, że szansa na nagrodę jest wyższa niż w wielu innych loteriach. Oto przykładowe poziomy wygranych:

Jackpot (5+2) : główna wygrana.

główna wygrana. 5+1 : wygrana drugiego stopnia.

wygrana drugiego stopnia. 5+0, 4+2, 4+1, 3+2, itd.: niższe wygrane, czyli trzeciego, czwartego, piątego stopnia, itd.

Kwota wygranej zależy od liczby trafień oraz wielkości kumulacji.

Eurojackpot. Wysokie wygrane w Polsce. Listopad 2024

317 491,90 zł – 26 listopada, Elbląg

317 491,90 zł – 26 listopada, Warta

317 491,90 zł – 26 listopada, Warszawa

224 403,00 zł – 22 listopada, lotto.pl

224 403,00 zł – 22 listopada, Andrespol

224 403,00 zł – 22 listopada, Drezdenko

224 403,00 zł – 22 listopada, Żory

224 403,00 zł – 22 listopada, Piastów

456 203,50 zł – 19 listopada, lotto.pl

456 203,50 zł – 19 listopada, Gdańsk

1 064 411,80 zł – 12 listopada, Częstochowa

1 064 411,80 zł – 12 listopada, Świętoszów

1 649 927,10 zł – 8 listopada, Brzeziny-Kolonia

677 211,60 zł – 5 listopada, Grodków

333 354,60 zł – 1 listopada, Warszawa

333 354,60 zł – 1 listopada, Słupia

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński, 12 sierpnia 2022 r. 206 550 000,00 zł – powiat bieruńsko-lędziński, 13 sierpnia 2021 r. 193 396 500,00 zł – powiat piotrkowski, 10 maja 2019 r. 96 805 666.90 zł – powiat pruszkowski, 11 września 2020 r. 62 657 423,40 zł – Bielsko-Biała, 2 maja 2023 r. 47 222 789,10 zł – Siemianowice Śląskie, 29 października 2021 r. 42 812 000,00 zł – powiat cieszyński, 3 września 2024 r. 26 597 867,60 zł – Świeradów-Zdrój, 29 czerwca 2018 r. 24 422 355,50 zł – Koziegłowy, 20 czerwca 2023 r. 23 403 059,00 zł – Skawina, 4 listopada 2022 r.

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?