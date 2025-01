Fantastyczny wieczór dla trójki Polaków! Zapamiętają go do końca życia

Tym razem wylosowano liczby: 5, 7, 28, 29, 35. Trzy osoby na terenie Polski poprawnie wytypowały wszystkie z nich i w związku z tym podzieliły się główną wygraną, która w przypadku każdej z nich wyniosła 142 059,90 zł. Od tej kwoty będą musiały jeszcze odliczyć 10-procentowy podatek. W związku z tym, na konto każdego ze szczęśliwców wpłynie 127 853,91 zł. Warto też zaznaczyć, że aż 252 osoby poprawnie wytypowały cztery z pięciu liczb. Wygrana w tym przypadku to 676,50 zł.

Mini Lotto. Najwyższe wygrane w historii

560 186,80 zł – 16 listopada 2024, lotto.pl 549 090,80 zł – 12 października 2024, Ełk 529 650,00 zł – 21 grudnia 2024, lotto.pl 527 244,40 zł – 30 listopada 2024, Czeladź 524 576,00 zł – 23 listopada 2024, Grojec 501 670,40 zł – 30 grudnia 2024, Kostomłoty Drugie 499 013,20 zł – 11 października 2024, Radom 484 972,80 zł – 20 grudnia 2024, Płock 479 315,60 zł – 6 grudnia 2024, Kutno 478 712,40 zł – 31 grudnia 2019, Mniów

Mini Lotto. Szczegóły gry

Mini Lotto to gra, w której losuje się 5 z 42 liczb, a gracze mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody, przy stosunkowo niskim koszcie gry. Szanse na trafienie „piątki” w Mini Lotto wynoszą 1 do 850 668, co sprawia, że gra jest bardziej przystępna niż inne losowania, w których liczby są trudniejsze do trafienia.

Mini Lotto to jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce. Jej historia sięga 1976 r., kiedy to pojawiła się pod nazwą „Express Lotek”. Nazwa Mini Lotto obowiązuje od 2009 r. Początkowo losowania odbywały się raz w tygodniu, a dziś gracze mają szansę na wygraną aż siedem dni w tygodniu. W Mini Lotto nie występuje kumulacja, tak jak w przypadku Lotto i Eurojackpot. W związku z tym, jeśli danego dnia nikt nie trafi „piątki", to więcej wygrają szczęśliwcy z „czwórkami” i „trójkami”.