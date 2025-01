Chińczycy chcą podbić polski rynek. Nowy konkurent wchodzi do gry

Chińska marka Chery, największy eksporter samochodów osobowych z Chin, oficjalnie ogłosiła debiut w Polsce. To pierwszy kraj Unii Europejskiej, który doczeka się oficjalnego importera Chery International. Polska stanie się bramą do europejskiego rynku dla chińskiego giganta, który ma w swoim portfolio popularne modele SUV-ów serii Tiggo.

Jednym z pierwszych modeli, które trafią do polskich salonów, będzie Tiggo 7, kompaktowy SUV segmentu C. Samochód cieszy się dużą popularnością w Chinach, zdobywając tytuł najlepiej sprzedającego się SUV-a segmentu C przez trzy lata z rzędu. Tiggo 7 wyposażony zostanie w nowoczesne technologie, takie jak:

24,6-calowy panel z dwoma zagiętymi ekranami,

panoramiczny dach o powierzchni 1,1 m²,

system nagłośnienia SONY z 8 głośnikami,

wyświetlacz HUD oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa ADAS.

Początkowo Tiggo 7 będzie dostępny z silnikiem benzynowym 1.6 l, a w późniejszym czasie do oferty dołączą hybrydy i wersje plug-in.

Chińskie SUV-y kontra konkurencja

Chery Tiggo 7 będzie konkurować na polskim rynku z takimi modelami jak MG HS, Kia Sportage czy Hyundai Tucson. W odróżnieniu od MG HS, Tiggo 7 oferuje napęd 4x4, co może przyciągnąć klientów poszukujących bardziej wszechstronnych pojazdów.

Topowy model Tiggo 9, SUV segmentu D, pojawi się w Polsce przed końcem 2025 roku. Auto zaoferuje luksusowe wyposażenie, w tym 15,6-calowy ekran dotykowy, system audio Sony z 14 głośnikami i przednie fotele z funkcją masażu.

Lokalna produkcja na horyzoncie

Chery może wyróżniać się na tle konkurencji także dzięki lokalnej produkcji. Chińska firma nawiązała współpracę z partnerami w Hiszpanii i Włoszech, a model EBRO S700, oparty na Tiggo 7, już teraz powstaje w hiszpańskich fabrykach. Możliwe więc, że Chery sprzedawane w Polsce będzie produkowane w Europie.

Debiut Chery na polskim rynku zbiega się z rosnącą popularnością modeli MG, które oferują konkurencyjne ceny i 7-letnią gwarancję. Chery zamierza podążać tą samą ścieżką, wzbogacając ofertę dla polskich klientów i budując pozycję w segmencie SUV-ów.

