Kim jest polski miliarder od dronów? „Pokonał takich gigantów jak Ericsson czy Saab”

Pierwszy milion zarobił dzięki Szwedom. „Det är omöjligt!” – wykrzyknął generał szwedzkiej armii. „To niemożliwe”! – powtórzył i przetarł oczy ze zdziwienia. Okazało się, że jeden z największych przetargów na zakup systemów łączności dla szwedzkiego wojska wygrała mała polska firma z Ożarowa Mazowieckiego. Dowódca od razu zebrał kilku kolegów w mundurach i pojechał do podwarszawskiej miejscowości.

Sprawcą zamieszania był przed laty Piotr Wojciechowski. Skromny absolwent warszawskiej politechniki, który zaczynał od produkcji aparatów słuchowych dla dzieci. Dzisiaj prowadzi największą prywatną firmę zbrojeniową w Polsce. Jak to się stało?