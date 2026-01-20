Nowe trendy wśród kolekcjonerów. Po raz pierwszy rosną te dwie kategorie

W 2025 roku polski rynek sztuki osiągnął obrót w wysokości 427 mln zł, co oznacza spadek o blisko 5 proc. w porównaniu do roku 2024, który zakończył się wynikiem 449 mln zł. Najnowsze dane dotyczące transakcji w domach aukcyjnych w Polsce pokazują, że rynek ustabilizował się na poziomie powyżej 400 mln zł.

Do optymistycznych sygnałów należy wzrost liczby wylicytowanych obiektów. Według raportu Artinfo, wystawiono 50 116 dzieł sztuki, a właścicieli zmieniło 24 917 obiektów. To wzrost o około 19 proc. względem roku poprzedniego. Ilościowemu wzrostowi oferty i większej liczbie transakcji (20 980 w 2024 roku wobec 24 917 w 2025 roku) towarzyszyła także rosnąca liczba przeprowadzonych aukcji. Dzięki 15-proc. wzrostowi liczby aukcji rynek osiągnął wynik 568 aukcji w ciągu roku.

Na co zwraca uwagę polski klient?