Znany miliarder zniknął po 35 latach z Listy 100 najbogatszych. Co się stało?

W 36-letniej historii Listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost” przez nasze zestawienie przetoczyły się setki nazwisk. Jedni, jak meteor, wpadali na Listę tylko na chwilę, żeby po roku z niego wypaść. Inni wypadali na długie lata, żeby na Listę znów na nią wrócić. Wszystko, jak zawsze, zależało od kondycji przedsiębiorstw, które stworzyli. Bardzo dobre wyniki finansowe dawały szanse awansu i debiutu. Straty – spadki i powiększające się ryzyko wypadnięcia z zestawienia.

Ale zawsze była też garstka bohaterów, którzy mimo przeróżnych wzlotów i upadków, kryzysów, zakrętów i raf polskiej gospodarki, utrzymywali się na Liście 100 najbogatszych „Wprost” od zawsze. Tak jak zadebiutowali w pierwszym zestawieniu z 1990 r., tak rok w rok się w nim pojawiali – z lepszym lub gorszym miejscem w całej setce.

Od utylizacji do produkcji