Miliarder wstrzymał gigantyczną darowiznę. Wszystko przez Billa Gatesa

Amerykański inwestor Warren Buffett zdecydował o wstrzymaniu przekazania kolejnej wielomiliardowej darowizny dla Fundacji Gatesów. Według informacji „The Wall Street Journal” miliarder chce zaczekać na wyniki zewnętrznego badania dotyczącego kontaktów fundacji z Jeffreyem Epsteinem.

Decyzja zapadła po tym, jak wokół współzałożyciela Microsoftu Billa Gatesa ponownie zrobiło się głośno za sprawą dokumentów opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA. Wynika z nich m.in., że pomiędzy Jeffreyem Epsteinem a pracownikami Fundacji Gatesów prowadzona była korespondencja.

Warren Buffett Fundacja Gatesów. Darowizna została wstrzymana

Buffett od lat przekazywał fundacji akcje swojego konglomeratu Berkshire Hathaway warte kilka miliardów dolarów rocznie. Tym razem postanowił odłożyć decyzję o przekazaniu środków prawdopodobnie do czasu publikacji swojego dorocznego listu z okazji Święta Dziękczynienia.

Jak podaje „WSJ”, inwestor miał podjąć taką decyzję po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi prowadzonego przeglądu. Dyrektor generalny fundacji Mark Suzman zlecił zewnętrzną ocenę dotychczasowych kontaktów organizacji z Jeffreyem Epsteinem. Wyniki mają zostać przedstawione latem.

Przez ponad dwie dekady Buffett przekazał Fundacji Gatesów akcje o łącznej wartości przekraczającej 47 mld dolarów. Coroczne darowizny trafiały do fundacji zwykle w czerwcu lub na początku lipca.

Fundacja czeka na wyniki przeglądu

Fundacja Gatesów znalazła się w centrum zainteresowania po publikacji materiałów Departamentu Sprawiedliwości USA dotyczących Jeffreya Epsteina. Z ujawnionej dokumentacji wynika m.in., że prowadzona była korespondencja pomiędzy Epsteinem a pracownikami fundacji.

Reputacja 70-letniego Billa Gatesa ucierpiała po ujawnieniu dokumentów, choć współzałożyciel Microsoftu nie został oskarżony o popełnienie żadnego przestępstwa. Wielokrotnie wyrażał ubolewanie z powodu swoich kontaktów z Epsteinem i zapewniał, że nigdy nie spędzał czasu z osobami wykorzystywanymi przez finansistę ani nie był świadkiem jego przestępczych działań.

Wstrzymanie kolejnej darowizny przez Warrena Buffetta oznacza, że jedna z największych corocznych wpłat na rzecz Fundacji Gatesów została odłożona do czasu zakończenia prowadzonego przeglądu.

Czytaj też:

Wskaźnik Buffeta bije rekordy. Czy giełdę czeka wielka korekta? Czytaj też:

Solorzowie nie są jedyni. Te najbogatsze rodziny też kłóciły się o majątek