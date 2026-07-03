Samochód szyty na miarę

Jak narodziła się koncepcja otwarcia Mercedes-Benz Nowy Świat i Maybach Atelier w Warszawie?

Blisko trzy lata temu Mercedes-Benz przedstawił swoim partnerom strategię rozwoju zakładającą obecność marki w samych sercach najbardziej strategicznych rynków na świecie. Jako Auto Forum od razu dostrzegliśmy potencjał tego projektu i cieszymy się, że zostaliśmy wybrani do jego realizacji. Polska jest dziś jednym z najważniejszych rynków Mercedes- -Benz w Europie, szczególnie w segmencie najbardziej luksusowych modeli, a Warszawa jako stolica odgrywa w tej strategii kluczową rolę. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy być w samym centrum miasta, dlatego Nowy Świat okazał się lokalizacją idealną.

Czym to miejsce będzie się różnić od innych salonów samochodowych marek premium?

To miejsce wyróżnia się nie tylko prestiżowym adresem. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, do której chce się wejść nawet wtedy, gdy nie planuje się zakupu samochodu. Połączyliśmy najwyższej jakości design, nowoczesne technologie i wyjątkową atmosferę, tworząc miejsce odzwierciedlające świat Mercedes- -Benz w samym sercu Warszawy. Równie ważne jest to, że doświadczenie oferowane przez Mercedes-Benz Nowy Świat zostało zaprojektowane jako w pełni spersonalizowany, szyty na miarę proces wyboru, obsługi i zakupu, unikalny dla tej lokalizacji i wykraczający poza standardy tradycyjnego salonu samochodowego.

Warto podkreślić, że klient może zostać tutaj kompleksowo obsłużony – od wyboru i zakupu samochodu z pełnej gamy modelowej Mercedes-Benz, od klasy A po najbardziej ekskluzywne modele AMG i Maybach, przez finansowanie i ubezpieczenie, aż po obsługę posprzedażową. W jej ramach przyjmujemy samochody do serwisu, organizując ich transport do naszych autoryzowanych punktów serwisowych.

Dlaczego na pierwszą w Europie, a drugą na świecie lokalizację Maybach Atelier wybrano właśnie Warszawę?

Decyzja o uruchomieniu pierwszego w Europie Maybach Atelier w ramach salonu Mercedes-Benz Nowy Świat jest potwierdzeniem znaczenia Polski i Warszawy dla marki Mercedes-Benz. To rynek, który w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie w segmencie najbardziej luksusowych modeli.

Czy to oznacza, że Polacy chętnie inwestują w luksus, potrzebują go? Co motywuje klientów do zakupu samochodu premium?

Obserwujemy wyraźną zmianę w oczekiwaniach klientów. Coraz częściej nie chodzi wyłącznie o sam zakup samochodu, ale o doświadczenie – możliwość personalizacji i indywidualne podejście. Klienci segmentu luxury są bardzo świadomi swoich wyborów i szukają produktów, które najlepiej odzwierciedlają ich styl życia oraz osobowość. Dlatego nie postrzegałbym tego wyłącznie przez pryzmat gotowości do wydawania dużych kwot. Za decyzją o wyborze auta z segmentu premium i luxury stoi przede wszystkim chęć posiadania czegoś wyjątkowego, dopasowanego do własnych oczekiwań i oferującego najwyższy poziom komfortu. To dlatego marka zdecydowała się stworzyć pierwsze w Europie Maybach Atelier właśnie w Warszawie.

Jak zaprojektowano tak wymagającą przestrzeń dla salonu w budynku wzniesionym na przełomie lat 40. i 50?

Od początku zależało nam na tym, aby zachować charakter tego wyjątkowego miejsca. Nie chcieliśmy konkurować z historią budynku, ale wykorzystać jej potencjał i połączyć go z nowoczesnym światem Mercedes-Benz i Maybach. Salon składa się z dwóch odrębnych, ale wzajemnie uzupełniających się części. Strefa Mercedes-Benz jest bardziej nowoczesna i dynamiczna, natomiast Maybach Atelier ma bardziej kameralny i butikowy charakter. Projektant Marcel Heller zadbał o to, aby nowe elementy harmonijnie współgrały z architekturą budynku, wykorzystując między innymi istniejące marmury, monumentalne filary oraz historyczny charakter przestrzeni. Dzięki temu udało się zachować wyjątkowy charakter tego miejsca, nadając mu jednocześnie nowoczesny wymiar odpowiadający markom Mercedes-Benz i Maybach.

Na jakie przywileje, udogodnienia czy specjalne podejście mogą liczyć klienci, którzy zdecydują się na konfigurację i zakup samochodu w Państwa Atelier?

Klienci salonu Mercedes-Benz Nowy Świat mogą liczyć przede wszystkim na wyjątkowo indywidualne podejście. Integralną częścią salonu jest Manufaktur Lounge, gdzie wraz z ekspertami mogą skonfigurować samochód praktycznie w każdym detalu, korzystając z zaawansowanych narzędzi wizualizacyjnych. Do dyspozycji klientów pozostaje pełna gama modelowa samochodów demonstracyjnych Mercedes-Benz, w tym wybrane modele Mercedes-AMG oraz Maybach SL, S i GLS. Na ekspozycji regularnie prezentujemy najnowsze i najważniejsze modele Mercedes-Benz i Maybach. W przypadku klientów Maybacha przygotowaliśmy również wyjątkowy sposób odbioru samochodu, obejmujący pobyt w Hotelu Warszawa oraz kolację degustacyjną przygotowaną specjalnie na tę okazję.

Chcemy, aby zakup samochodu tej klasy był nie tylko transakcją, ale także niezapomnianym doświadczeniem. To tylko część przywilejów, które mamy przygotowane, o pozostałych klienci dowiedzą się naturalnie w trakcie pobytu w naszym nowym salonie.

Z jakimi niestandardowymi prośbami czy zachciankami spotkaliście się, konfigurując samochody premium?

Nie postrzegamy tego w kategorii zachcianek. Klienci samochodów tej klasy mają prawo oczekiwać indywidualnego podejścia, a naszą rolą jest wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Mercedes-Benz oferuje bardzo szerokie możliwości personalizacji w ramach programu MANUFAKTUR, który pozwala klientom tworzyć wyjątkowe konfiguracje samochodów dopasowane do ich indywidualnych preferencji. Od niedawna pojawiła się opcja Made to Measure, otwierająca jeszcze większe możliwości spośród oferowanych ponad 400 kolorów skórzanych tapicerek, a lakier samochodu może być w dowolnym kolorze.

Jak wpływa to na czas produkcji modelu?

Oczywiście im bardziej spersonalizowany jest projekt, tym więcej czasu wymaga jego realizacja, jednak efektem jest samochód stworzony dokładnie według wizji właściciela, np. z inicjałami wyszytymi na zagłówkach. To jest kierunek, w którym my jako dealer też chcemy podążać – indywidualne i spersonalizowane podejście do każdego z naszych klientów. Po to właśnie powstał salon na Nowym Świecie 6/12 w Warszawie, do którego serdecznie zapraszam.