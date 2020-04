Działamy skutecznie

Jak Grupa Inwest radzi sobie w czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa?

Piotr Hofman, prezes zarządu: Grupa Inwest ma dwa filary. Pierwszym jest spółka deweloperska HM Inwest SA, drugim zakład produkujący materiały prefabrykowane HM Factory Sp. z o.o. w Sochaczewie. W działalności deweloperskiej, w ostatnich kilku tygodniach, odczuwamy pewne przyhamowanie. Ze zrozumiałych względów. Po pierwsze, ludzie przestali się przemieszczać, więc oglądanie mieszkań jest utrudnione. Po drugie potencjalni klienci boją się o swój status materialny, trudniej więc w takim momencie podejmować decyzję o zakupie mieszkania. Po trzecie wreszcie, nastąpiło zaostrzenie polityki kredytowej. Banki też reagują na nieprzewidywalność obecnej sytuacji. Po wprowadzeniu pewnych restrykcji i ograniczeń w przemieszczaniu się w wielu firmach zmieniły się procesy sprzedażowe. Ta sytuacja wymusiła uruchomienie nowych kanałów. Nie inaczej jest u nas. Działy sprzedaży pracują cały czas, ale kontakt z klientami przeniósł się głównie do Internetu. Uruchomiliśmy na przykład spacery on-line po realizowanych inwestycjach oraz po gotowych już obiektach. W drugim zaś naszym filarze, firmie produkcyjnej HM Factory Sp. z o.o., nie mamy żadnego zastoju. Wręcz przeciwnie, nastąpiło zwiększenie produkcji.

Eksperci analizujący rynek nieruchomości twierdzą, że w średnio- i długookresowej perspektywie ta cała sytuacja może wyjść branży deweloperskiej na dobre. Zgadza się Pan z tymi opiniami?

Rzeczywiście, ten chwilowy zastój może podziałać twórczo na cały sektor. Mamy najniższe stopy procentowe w historii. Oznacza to tańszy dostęp do kapitału. Nie ma więc powodów do obaw o wzrost cen inwestycji, a klienci dzięki tym niskim stopom procentowym będą mieli dostęp do tańszych kredytów. Poza tym już widać, że lokaty bankowe przestały być atrakcyjnym miejscem do oszczędzania. Środki te przesuną się więc w stronę konkretnych inwestycji i w większości trafią zapewne na rynek nieruchomości. Proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się na giełdzie. Mówiąc językiem sportowym, koronawirus ją znokautował. W pierwszej połowie lutego 2020 r. cena akcji PKO BP wynosiła ok. 37 zł. 1 kwietnia już tylko 22 zł. Musi nastąpić przepływ kapitału, nie ma innego wyjścia. Najważniejsze z naszej perspektywy jest to, że pozycja Grupy Inwest cały czas jest stabilna i niezagrożona. Mamy obecnie w sprzedaży ponad 600 mieszkań i w planach rozpoczęcie kolejnych inwestycji. Żadna z naszych sześciu budów, czterech warszawskich i dwóch poznańskich, nie została wstrzymana. Na żadnej nie ma opóźnień.

Wspomniał Pan o tym, że w firmie produkcyjnej HM Factory nie ma zastoju, wręcz przeciwnie – nastąpiło zwiększenie produkcji. Jak to możliwe?

W HM Factory produkujemy materiały prefabrykowane: ściany, stropy, balkony, schody – docelowo w fabryce ma powstawać kompletny system zabudowy mieszkaniowej. Obecnie ok. 80 proc. produkcji eksportujemy, głównie do Szwecji. A tam, jak wiemy, nie zatrzymano gospodarki. Produkcja jest w toku, więc zamówienia cały czas do nas spływają. Nasza fabryka pracuje na pełnych obrotach, kierowcy z transportem materiałów jeżdżą regularnie, dlatego nie mamy żadnego zastoju.

Czy spółki Grupy Inwest korzystają z rozwiązań wprowadzonych przez rząd w ramach tzw. tarczy antykryzysowej?

Tak, w miarę uprawnień korzystamy ze wszystkich możliwości, które daje nam tarcza. Szczególnie z uprawnień dotyczących podatków i składek zusowskich. Liczymy też na to, że programy wsparcia pomogą wszystkim uczestnikom rynku zachować płynność finansową. W przeciwnym razie zatory płatnicze mogą na dobre pogrążyć całą gospodarkę. To dobrze, że rząd tak zdecydowanie zareagował na sytuację związaną z epidemią. Z jednej strony pomoc w ramach tej tarczy ma wymiar konkretny, ekonomiczny. Z drugiej, ma też wymiar psychologiczny. Jest jasnym sygnałem wysłanym do przedsiębiorców, że państwo nie zostawia ich samym sobie, że daje im wsparcie. Sytuacja ogólnie jest trudna. Odczuwamy to również w naszej firmie, niemniej jestem przekonany, że z całym kryzysem Grupa Inwest spokojnie sobie poradzi. Tym bardziej że od 20 kwietnia następuje stopniowe odmrażanie gospodarki i wszystko powinno wracać do normy.