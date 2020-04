Grywalizacja – coraz silniejszy trend w rozwoju pracowników

Gamifikacja coraz częściej jest wykorzystywana w procesach rekrutacyjnych już na etapie pozyskania zainteresowania kandydatów. To bardzo trafiona metoda, szczególnie w przypadku młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy. Gry są atrakcyjne dla millenialsów, ponieważ angażują, pozwalają rywalizować i pokonywać kolejne wyzwania.

W procesach komunikacji marki pracodawcy oraz rekrutacji grywalizację z powodzeniem wykorzystują największe marki, takie jak PwC, Unilever, Empik czy ING Bank Śląski. Coraz częściej po gry sięgają też mniejsi pracodawcy, szczególnie w sektorze IT lub przemysłowym. Marka, która korzysta z grywalizacji, jest postrzegana jako nowoczesny pracodawca, otwarty na młodych ludzi i ich potrzeby.

Grywalizacja a rozwój kompetencji i integrowanie kadry

Coraz częściej pracodawcy sięgają po rozwiązania szkoleniowo-integracyjne, oparte na mechanizmach gier. Uczestnicy szkolenia opartego na rywalizacji (np. pracując w grupach) angażują się bardziej, pracują w większym skupieniu, dzięki temu lepiej zapamiętują nową wiedzę, wyrabiają nowe nawyki i umiejętności. Co więcej, jeśli uczestnicy pracują na przykładach wziętych z życia, a potem od razu mierzą się z wynikami swojej pracy, to mamy do czynienia z najbardziej efektywną formą nauki poprzez praktykę.

Taką nowoczesną grywalizacją są komputerowe symulacje biznesowe, ponieważ bazują na zaawansowanych algorytmach, dostarczając uczestnikom twardych danych, a nie przypuszczeń. Co więcej szkolenie oparte na takiej grze biznesowej można zaimplementować w trudnych warunkach, takich jak praca zdalna, bo cały proces odbywa się online i nie wymaga obecności pracowników w jednym miejscu i czasie.

Przykładem online’owej grywalizacji dla firm jest GMC Extra. To dynamiczna gra biznesowa, oparta na formule Global Management Challenge – międzynarodowego konkursu, który od 20 lat działa na polskim rynku. Jego uczestnicy deklarują, że największą korzyścią z udziału w symulacji jest rozwinięcie umiejętności dotyczących zarządzania strategicznego, współpracy w zespole, uzyskanie wiedzy na temat analizy finansowej oraz umożliwienie „spojrzenia z lotu ptaka” na firmę. Taki rozwój jest możliwy dzięki wcieleniu się uczestników gry w szefów wirtualnej firmy, którą muszą efektywnie zarządzać przez pięć tygodni. Co więcej, takie szkolenie nie wymaga specjalnych warunków. Potrzebny jest jedynie komputer i łącze internetowe, bo grać można dosłownie wszędzie.

Zdobywanie praktycznej wiedzy przez naukę na „żywym organizmie”, bez obaw przed konsekwencjami złych decyzji, daje nieporównywalnie lepszy efekt niż przyswajanie suchej wiedzy z wykładów. Jest to okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i słuszności własnych pomysłów, co w realnym życiu przekłada się na lepsze zrozumienie pracy przełożonych i funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości („spojrzenie z lotu ptaka”).

Ważnym i ciekawym efektem wprowadzenia w firmie metody grywalizacji jest wzrost zaangażowania i integracji pracowników. Niezależnie od systemu pracy (praca zdalna czy stacjonarna) pracownicy zaczynają komunikować się na innym niż dotychczas polu, co daje im większa swobodę i w naturalny sposób rozwija pracę zespołów.

Gra warta świeczki

Grywalizacja daje pracodawcom bardzo dużo możliwości w obszarze zarządzania kadrami. Odpowiednio przygotowane programy grywalizacyjne wspierają rozwój pracowników i zwiększają ich zapał do pracy. Co jest szczególnie ważne, kiedy przedsiębiorstwa muszą się mierzyć z wyjątkowymi warunkami pracy, kryzysem rynkowym lub koniecznością podejmowania trudnych decyzji kadrowych.

Ta metoda pozwala przyciągać do firmy młode talenty i wyławiać spośród nich te najlepsze. Ponadto optymalizuje system szkoleniowy w firmie oraz dostarcza pracodawcy informacji, o tym, co najbardziej motywuje jej pracowników oraz jakie są ich potrzeby. Grywalizacja jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy chcą świadomie inwestować w kapitał intelektualny swoich pracowników oraz mieć zaangażowany i zgrany zespół.

Autor: Sonia Zakrzewska,menedżer Działu Employer Brandingu, BIGRAM





