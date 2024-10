Tańsze mieszkania. W tych zawodach to możliwe

W dużych miastach mieszkania są naprawdę drogie. Wielu młodych Polaków, chcąc wyprowadzić się od rodziców, jest zmuszonych wynajmować jedynie pokój, bo na całe mieszkanie ich nie stać. Najdrożej jest, co zrozumiałe, w dużych ośrodkach miejskich.

Ile kosztuje wynajem mieszkania w dużych miastach?

Jeśli chodzi o aktualne ceny (październik 2024 r.), to prezentują się następująco:

Warszawa: Najdroższe miasto pod względem wynajmu. Średni miesięczny koszt wynajmu kawalerki wynosi około 3500-4000 zł, mieszkanie dwupokojowe to koszt rzędu 4500-5500 zł, a trzy- lub czteropokojowe może kosztować od 6000 zł wzwyż.

Kraków: Drugi co do wielkości rynek wynajmu. Wynajem kawalerki to koszt około 3000-3500 zł, mieszkanie dwupokojowe wynosi 4000-5000 zł, a większe mieszkania kosztują 5000 zł i więcej.

Wrocław: Średni koszt wynajmu kawalerki wynosi od 2800 do 3500 zł, dwupokojowe mieszkania to około 3500-4500 zł, a większe mieszkania kosztują od 4500 zł.

Poznań: Koszt wynajmu kawalerki waha się w przedziale 2500-3000 zł, mieszkanie dwupokojowe kosztuje około 3000-4000 zł, a większe mieszkania to około 4000-4500 zł.

Gdańsk: Średni koszt wynajmu kawalerki to 2800-3500 zł, dwupokojowe mieszkanie wynosi około 3500-4500 zł, a większe mieszkania to koszt od 4500 zł wzwyż.

Łódź: Tutaj ceny są nieco niższe. Wynajem kawalerki to koszt około 2000-2700 zł, dwupokojowe mieszkanie wynosi około 3000-3500 zł, a większe mieszkania mogą kosztować 3500 zł i więcej.

Darmowe mieszkanie? To możliwe, ale...

Lista nie jest jednak długa. Na taki luksus mogą sobie pozwolić pracownicy służb. Zatrudnieni w straży granicznej, policji, wojsku czy straży leśnej. Nie zawsze też w grę wchodzi darmowe lokum, a czasami jedynie dodatek mieszkaniowy.

Zawodowym żołnierzom przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby w tej miejscowości, w której żołnierz pełni służbę. Ewentualnie w grę wchodzi też miejscowość w pobliżu.

Jak podaje Agencja Mienia Wojskowego, zakwaterowanie żołnierza realizuje się w jednej z następujących form:

przydziału kwatery lub innego lokalu mieszkalnego



przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej



wypłaty świadczenia mieszkaniowego (pomiędzy 450 a 1500 zł miesięcznie)

Policjantom w Polsce przysługuje możliwość ubiegania się o mieszkanie służbowe lub o świadczenie mieszkaniowe, ale nie jest to darmowe mieszkanie dla każdego funkcjonariusza. Dodatek mieszkaniowy dla policjantów wynosi z kolei miesięcznie 142.50 zł (jeśli mieszka sam) lub 285 zł (jeśli mieszka z rodziną).

Nieco wyższy dodatek mieszkaniowy niż policjanci mają funkcjonariusze Straży Granicznej. Stawka wynosi między 238 zł a 450 zł miesięcznie. Funkcjonariusze SG mogą otrzymać mieszkanie służbowe, jeśli ich służba wymaga przeniesienia do innego miejsca, gdzie zapewnienie sobie lokum może być trudne. Takie mieszkania są przyznawane, ale oczywiście w zależności od ich dostępności, a także potrzeb konkretnej jednostki.

Leśnicy są kolejną grupą, która w związku z wykonywanym zawodem ma pewne korzyści związane z zakwaterowaniem. Zatrudnione w Lasach Państwowych osoby na stanowisku leśniczego lub nadleśniczego mogą liczyć na benefity mieszkaniowe. W przypadku leśniczych, popularną formą mieszkania służbowego są leśniczówki, które są lokalami mieszkalnymi przynależnymi do danego leśnictwa. Leśniczy, pełniąc swoje funkcje, zazwyczaj mieszka w leśniczówce, co umożliwia mu stały kontakt z obszarem, za który odpowiada.

Takie lokum nie jest jednak całkowicie darmowe. Koszty użytkowania (czynsz, media itd.) są zazwyczaj odliczane od wynagrodzenia, ale są znacznie niższe od cen rynkowych. Wszystko zależy od umowy zawartej z pracodawcą leśniczego, czyli Lasami Państwowymi.