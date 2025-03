Lutowe spowolnienie w mieszkaniówce. Co mówią eksperci?

„Znamy już najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego z budownictwa mieszkaniowego. W lutym 2025 roku deweloperzy: oddali do użytkowania 8,9 tys. lokali (-10,2 proc. r/r), pozyskali 13,4 tys. pozwoleń (-14,2 proc. r/r), rozpoczęli budowę 10,9 tys. lokali (-22,9 proc r/r)” – pisze „RynekPierwotny.pl” w poście na platformie X.

twitter

Zdaniem ekspertów portalu RynekPierwotny.pl, po optymistycznym styczniu, pod względem liczby rozpoczętych budów, w lutym nastąpiła stabilizacja danych statystycznych na dość przeciętnych poziomach.

Budownictwo mieszkaniowe – lutowe dane GUS

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w lutym oddano do użytku prawie 15 tys. mieszkań, z czego blisko 9 tys. stanowiły inwestycje deweloperskie. To spadek zarówno w stosunku do danych styczniowych, jak i w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Mniej wydano również pozwoleń na budowę mieszkań. W lutym było ich niewiele ponad 20 tys., z czego prawie 14 tys. dotyczyło realizacji deweloperskich. Największy spadek odnotowano w przypadku nowych inwestycji. Rozpoczęto budowę 16,5 tys. mieszkań, z czego za blisko 11 tys. odpowiadają deweloperzy. To ogółem spadek o 3,8 proc. w stosunku do stycznia i aż o 19,3 proc. w porównaniu do danych z ubiegłego roku.

Czytaj też:

Nowe dane o rynku nieruchomości. Ekspert: To nie będzie rok obniżek

Lutowa stabilizacja w budownictwie mieszkaniowym

Jak wskazują eksperci, lutowa analiza rynku nie przynosi zapowiedzi wiosennego ożywienia.

– W drugim miesiącu br. rozpoczęto ogółem budowę 16,6 tys. mieszkań, co jest wynikiem słabszym o blisko jedną piątą w ujęciu rok do roku. Z kolei sami deweloperzy ruszyli z budową niespełna 11 tys. lokali, co oznacza regres o 23 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku oraz ponad 13-procentowy spadek w relacji miesiąc do miesiąca. Taki rezultat znacznie umniejsza optymistyczną wymowę styczniowego wybicia, które sprawiało wrażenie początku kolejnego impulsu wzrostowego w zakresie mieszkań rozpoczętych – mówi Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Czytaj też:

Spółdzielnia „Społem” wchodzi na rynek nieruchomości. Co planuje?

Ekspert: „To daje efekt słabnącej koniunktury inwestycyjnej”

Zdaniem eksperta lutowe dane wskazują na słabnącą koniunkturę w tym segmencie.

– Ogółem w pierwszych dwóch miesiącach br. ruszyła budowa niespełna 34 tys. mieszkań i domów, co oznacza wynik o kilka procent gorszy w ujęciu rok do roku. Z kolei sami deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 23,5 tys. lokali, co oznacza wartość o jedną dziesiątą niższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie daje to efekt raczej słabnącej koniunktury inwestycyjnej, choć nie bez znaczenia jest fakt relatywnie wysokiej bazy porównawczej sprzed roku – zauważa Jędrzyński.

Czytaj też:

Remontujesz? Za źle posegregowane odpady budowlane zapłacisz fortunęCzytaj też:

Poznański gigant AND2 z nowymi najemcami. Co to oznacza dla lokalnego rynku?