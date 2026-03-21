W PRL-u budziły sensację. Dziś stają się siłą nowoczesnego budownictwa
Budowy przestają być męskim światem? Źródło: Shutterstock / Andrei Metelev
Na budowach trwa cicha rewolucja. Płeć żeńska wkracza coraz śmielej do branży.

Kobiety na budowach? Dziś to coraz częstszy widok, ale kilka dekad było zupełnie inaczej. „Jestem kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boję” – deklarowała niezapomniana Irena Kwiatkowska w kultowym „Czterdziestolatku”. Choć serial w reżyserii Jerzego Gruzy powstał w latach 70. XX wieku, jego przywołanie jest dziś zaskakująco aktualne. Jedną z postaci kultowego „Czterdziestolatka” jest młoda inżynierka, która zostaje zastępczynią głównego bohatera i razem z nim buduje Trasę Łazienkowską. Pojawienie się kobiety inżyniera na budowie w czasach PRL-u było kulturowym szokiem. Dziś taki widok nie budzi już sensacji.

Z raportu „Kobiety na politechnikach 2025”, opracowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI PIB) we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy, wynika, że płeć piękna stanowi obecnie 33,5 proc. ogółu osób studiujących na uczelniach technicznych w Polsce.

Analizy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, że budownictwo to jeden z nielicznych sektorów, w którym średnie wynagrodzenie kobiet jest wyższe niż mężczyzn. Dlaczego? Ponieważ kobiety to najczęściej wysokowykwalifikowana kadra inżynierska i menedżerska.

Młoda inżynierka z „Czterdziestolatka” była więc prekursorką zmian w branży budowlanej.

Liczą się kompetencje, nie płeć

Jak przekonują ekspertki z grupy Lafrentz, nowoczesne inwestycje wymagają interdyscyplinarnego podejścia, precyzyjnej analizy i sprawnej współpracy wielu specjalistów. I tu płeć zdecydowanie schodzi na dalszy plan.

– Projektowanie to łączenie wiedzy technicznej z myśleniem strategicznym. Tworzymy dokumentację projektową drogowo-mostową i kubaturową w sposób kompleksowy, dbając o bezpieczeństwo, trwałość i zgodność z obowiązującymi normami. Nasze projekty charakteryzują się nie tylko precyzją wykonania, ale również innowacyjnym podejściem do rozwiązań technicznych i koncepcyjnych – tłumaczy Ewa Kmieć, dyrektor Lafrentz Project.

Jej zdaniem współczesny inwestor oczekuje od projektanta znacznie więcej niż samej dokumentacji technicznej. Kluczowe jest partnerstwo.

– Nowoczesna inżynieria w Lafrentz Project to dialog, technologia i odpowiedzialność za efekt końcowy – projektujemy rozwiązania przyszłości, które realnie wspierają inwestycje naszych klientów – podkreśla Ewa Kmieć.

W projektowaniu wnętrz rządzą od dawna

Podobne zmiany widoczne są w branży wykończenia wnętrz. To sektor, w którym od lat aktywnie działają kobiety – zarówno jako projektantki, jak i menedżerki prowadzące kompleksowe realizacje.

– Pracujemy z ludźmi, którzy powierzają nam swoje marzenia o domu, ale też swoje obawy: o budżet, terminy i jakość. Dlatego kluczowe kompetencje w naszym obszarze to doskonała organizacja procesu, transparentność kosztów oraz empatia w komunikacji – mówi Monika Hercog, dyrektor Lafrentz Home.

Podkreśla, że klienci coraz częściej szukają nie tylko wykonawcy, lecz partnera, który przeprowadzi ich przez cały proces – od koncepcji po odbiór gotowego wnętrza. W takiej relacji ogromne znaczenie mają odpowiedzialność, przewidywalność oraz dbałość o detale.

– Autorytet nie buduje się dziś stanowczością, lecz spokojem, konsekwencją i dotrzymywaniem słowa. Jeśli projekt jest zrealizowany w ustalonym budżecie i terminie, a klient czuje się zaopiekowany – to najlepsza rekomendacja – zauważa Monika Hercog.

Źródło: WPROST.pl / Lafrentz