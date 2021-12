Biedronka rozdaje karpia za darmo. Jest jednak pewien haczyk

Kiedy Lidl poinformował, że w weekend płaty z karpia będzie można kupić w cenie 1,99 zł, wydawało się, że taniej już nie będzie. Największy konkurent niemieckiej sieci handlowej postanowił jednak przebić tę ofertę. Od poniedziałku w sklepach Biedronka karpia dostaniemy prawie za darmo. Poniżej wyjaśniamy zasady promocji.

Biedronka rozdaje karpia? Dokładnie vouchery o jego wartości

Biedronka ponownie zaskoczyła swoich klientów. Od poniedziałku wszystkie osoby, które kupią świeże płaty karpia ze skórą, otrzymają voucher o równowartości ceny, jaką zapłacą za rybę. Trzeba jednak pamiętać, że oferta skierowana jest tylko do posiadaczy karty Moja Biedronka.

Na tym jednak nie koniec haczyków. Karpia należy zakupić w dniach 20-22 grudnia (od poniedziałku do środy). Dodatkowo dziennie na jedną kartę Moja Biedronka będzie można nabyć tylko kilogram tej ryby. Vouchery, które otrzymamy za jego zakup, będzie można wykorzystać w dniach 23-24 grudnia.

Od poniedziałku 20 grudnia w sklepach Biedronka obowiązuje najnowsza gazetka promocyjna. Oprócz promocji na karpia znajdziemy w niej szereg innych ciekawych promocji.

W najbliższych dniach oszczędzimy m.in. kupując jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Posiadacze karty Moja Biedronka, którzy od poniedziałku do piątku zdecydują się na zakup trzech opakowań jaj, najtańsze z nich otrzymają za darmo.

Pierogi z kapustą i grzybami, a także uszka to obowiązkowa potrawa na każdym wigilijnym stole. Jeżeli nie masz czasu na ich lepienie, lub dania te nie są twoją specjalnością, możesz udać się na zakupy do Biedronki. Posiadacze karty Moja Biedronka, którzy zakupią minimum dwa takie same opakowania pierogów lub krokietów, za drugi zapłacą 50 proc. mniej. Dziennie można kupić maksymalnie 3 opakowania w obniżonej cenie. Opakowanie uszek z kapustą i grzybami (350 g) kosztuje 5,49 zł.

Cała gazetka promocyjna dostępna jest na stronie Biedronka.pl.

