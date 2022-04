Zakupy na majówkę? Tylko w Lidlu! Żal nie skorzystać z tych promocji

Zakupów nie uda się nam zrobić ani w niedzielę 1 maja (ponieważ nie jest to niedziela handlowa), ani we wtorek 3 maja. Kiedy zatem możemy zaopatrzyć się w produkty na długi weekend majowy? W piątek 29 kwietnia, sobotę 30 kwietnia oraz w poniedziałek 2 maja, czyli w święto flagi. Pomyśl o zakupach już dziś, aby skorzystać ze specjalnych piątkowych promocji Lidla, przewidzianych na ten dzień. Superceny czekają na klientów też jutro. Mamy dla was kilka podpowiedzi co do tego, na jakie produkty powinniście zwrócić uwagę.

Co na majówkę kupimy w Lidlu w promocji?

Zacznijmy jednak od tego klasycznego grilla majówkowego. W piątek 29 kwietnia w Lidlu dostaniecie przeceniony brykiet z węgla drzewnego – przy zakupie dwóch produktów, jeden z nich otrzymamy 70 proc. taniej. Podobnie będzie z innymi produktami z tej półki, tj. podpałką, węglem drzewnym instant czy samymi jednorazowymi grillami.

W Lidlu nie zabraknie promocji dla smakoszy mięsnych potraw z grilla. Oprócz masy różnych mięs, w przecenie będą między innymi karkówka w marynacie, którą kupimy aż 57 procent taniej. Mniej, aż o 30 proc. taniej, dostaniemy kaszankę z wątrobą, a za megapakę kiełbasy Śląskiej zapłacimy 9,49 zł za 1 kilogram.

A co z weganami i wegetarianami? Dla nich też znajdzie się coś na półkach Lidla. Przede wszystkim warzywa, do soboty 30 kwietnia obowiązywać będzie promocja do aż 44 proc. na kukurydzę, pieczarki, bataty, bakłażany, cebulę i cukinię. Nie zabraknie też bezmięsnych potraw roślinnych jak kaszanka, kiełbaski węgierskie czy burgery a la wołowe Dobrej Kalorii.

Do soboty w promocji „3 w cenie 2” kupimy napoje i nektary Solevita, czy kabanosy Tarczyński. Tylko w sobotę specjalne niskie ceny obowiązywały będą na masło polskie Mlekowita – drugi produkt otrzymamy 62 proc. taniej. Mniej zapłacimy także za boczek bez kości marki Rzeźnik oraz winogrona jasne bezpestkowe, które kupimy w cenie zmniejszonej o 47 proc. Do soboty obowiązuje także promocja na parówki z szynki – 2+1 gratis, kawę mieloną Prima Finezja oraz kawę Nescafe Classic (drugi produkt 40 proc. taniej).

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę od piątku w sklepach sieci Lidl? Przejrzyjcie wszystkie promocje i przekonajcie się sami.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.