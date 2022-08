Powrót do szkoły z Lidlem. Sieć przygotowała wyjątkowe oferty

Rozpoczęcie roku szkolnego to wyjątkowy moment dla każdego ucznia, a kompletowanie wyprawki stanowi jego ważny moment. Dni spędzone w szkole z pewnością umilą przybory i zeszyty z postaciami z ulubionych bajek. Wiele z nich już od czwartku znajdziesz w sklepach Lidla.

Lidl gotowy na rozpoczęcie roku szkolnego

Z kompletowaniem artykułów niezbędnych do codziennej nauki nie warto czekać do ostatniej chwili. Dzięki temu uda ci się uniknąć nerwowej sytuacji, a także sporo zaoszczędzić. W ten tok myślenia wpasowuje się Lidl, który już 18 czerwca wprowadzi do oferty m.in. zeszyty i długopisy.

W tym roku na sklepowych półkach będzie można znaleźć całą serię artykułów w specjalnych ekologicznych okładkach. Do wyboru będą m.in. teczki A4 w cenie 3,99 zł lub 4,49 zł. Za 8,99 zł będzie można kupić 60-kartkowy zeszyt A4, a 3,99 zł będą kosztowały 60-kartkowe zeszyty A5. W ramach ekologicznego powrotu do szkoły do sprzedaży trafią również zeszyty dedykowane poszczególnym przedmiotom. Za sztukę trzeba będzie zapłacić 4,49 zł. Tyle samo zapłacimy za zeszyty z postaciami z ulubionych bajek i filmów. W ofercie pojawią się również zeszyty w klasycznych kolorowych okładkach. Za sztukę zapłacimy 3,29 zł (32 karki) lub 3,99 zł (60 kartek).

Na sklepowych półkach nie mogło zabraknąć również długopisów. Za dwa długopisy automatyczne od M&G trzeba będzie zapłacić 7,99 zł. Klienci będą mogli sięgnąć również po 4-kolorowy długopis automatyczny, który dostępny będzie w cenie 5,99 zł. Do tego warto dobrać linijkę. Na uwagę zasługuje zwłaszcza ta elastyczna, która nie pęknie w plecaku. W ofercie dostępne będą dwa rozmiary – 30 lub 15 cm.

Najmłodsi uczniowie podczas zajęć będą potrzebować kredek, farb, pędzli i flamastrów. Wszystkie te produkty już od 18 czerwca będą dostępne w Lidlu i to w opakowaniach z postaciami z ulubionych bajek i filmów: Minionki, Myszka Minnie, Kraina Lodu, Park Jurajski, czy Avengers. Ceny poszczególnych artykułów znajdziesz, klikając tutaj.

Dobra wiadomość jest również taka, ze Lidl przygotował specjalną ofertę dla rodzin wielodzietnych. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny w dniach 25.07-11.09 można kupić artykuły szkolne, piśmiennicze oraz plecaki z 10-procentowym rabatem.

Cały katalog Lidla, zawierający artykuły szkolne i wiele więcej, znajdziesz, klikając tutaj.

Czytaj też:

Najnowsza gazetka Lidla już dostępna. Te promocje to prawdziwy hit