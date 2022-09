Jeden dzień wyjątkowych promocji w Lidlu. Oszczędź na wielosztukach

Sobota będzie ostatnim dniem, podczas którego można skorzystać z promocji zawartych w najnowszej gazetce promocyjnej. Jeżeli więc planujesz weekendowe zakupy, to polecamy zajrzeć do aktualnych ofert Lidla. Cała gazetka dostępna jest tutaj, a poniżej opisaliśmy kilka wybranych ofert.

Tania sobota w Lidlu. Ser i jajka w obniżonych cenach

Tania sobota w Lidlu ponownie nie zawiodła oczekiwań klientów. Tym razem będą oni mogli zaoszczędzić, kupując dwa opakowania polskiego sera gouda. W podobnej ofercie dostępne będą również jajka ściółkowe marki Złota Nioska. Cena drugiego opakowania zostanie obniżona o 40 proc.

Miłośnicy egzotycznych owoców powinni zwrócić uwagę na wyjątkową ofertę, którą zostało objęte mango. W sobotę za kilogram trzeba będzie zapłacić 9,99 zł. Na Ryneczku Lidla znajdziemy o wiele więcej ciekawych promocji. Np. za kilogram winogrona jasnego zapłacimy tylko 5,99 zł, a za kilogram polskich jabłek Gala 1,89 zł. Posiadacze aplikacji Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon, zapłacą 44 proc. mniej za kilogram pomidorów malinowych.

Jeszcze w sobotę będzie można skorzystać z dużych rabatów na drób. Za podudzia i uda z kurczaka zapłacimy tylko 7,49 zł/kg, a kilogram polędwiczki z indyka będzie można kupić już za 24,99 zł. Ci, którzy nie są mistrzami gotowania, będą mogli wybrać gotowe pieczenie, które wystarczy upiec w piekarniku. Pełna oferta, wraz z cenami, dostępna jest pod tym linkiem.

Sobota to również ostatni dzień, kiedy można odebrać markowe kosmetyki za złotówkę. Żeby to zrobić, wystarczy wybrać trzy artykuły, a cena najtańszego zostanie obniżona do 1 zł.