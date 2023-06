Biedronka rozdaje produkty za darmo. Promocja 4+2 gratis i inne

Klienci Biedronki mają okazję zdobyć kilka produktów za darmo. Teraz z okazji Dnia Dziecka możemy odbierać m.in. gratisowe lody Kaktus. Ogólna oferta dyskontu dotyczy nie tylko tych spożywczych, ale również przemysłowych. Oto co znaleźliśmy w najnowszej gazetce ważnej od 1 do 7 czerwca. Można się zaskoczyć.

To dostaniesz za darmo w Biedronce

Choć gazetka Biedronki ważna jest przez cały tydzień, to promocja na niektóre produkty trwa o wiele krócej. Na początku przyjrzeliśmy się asortymentowi dostępnemu w ramach 1 +1 gratis – wystarczy podejść do kasy z dwoma rzeczami, by druga była za darmo. W ten sposób od 1 do 3 czerwca zaoszczędzimy na pęczkach rzodkiewki, a tylko 1 czerwca na lodach marki Marlettto – na patyku w różku, tubce lub sandwiczu.

To nie wszystko. W Biedronce obowiązuje również akcja 2+1 gratis – gdy podejdziemy do kas z trzema artykułami, najtańszy z nich będzie darmowy. Akcja ważna jest od 1 do 3 czerwca i dotyczy wszystkich żeli pod prysznic i dezodorantów. Do wyboru mamy m.in. takie marki jak Nivea, Adidas, Fa, Garnier, Dove czy Rexona. Mowa zarówno o produktach damskich jak i męskich.

Hit w Biedronce, czyli 4 + 2 gratis

Na sam koniec zostawiliśmy informację o darmowych donatach z okazji zbliżającego się święta. Wspomniane słodkości obchodzą swój dzień 2 czerwca, w związku z tym tylko tego dnia przy zakupie 6 sztuk za dwie nie będziemy musieli płacić. Dyskont przygotuje szeroki wybór smaków. Na klientów mają czekać m.in. donaty z polewą kakaową, donut Genzie, z mleczną czekoladą Wedel, nadziewany dżemem, ciasteczkami oreo oraz z musem mango. Oferta może się różnić w zależności od wybranej placówki.

W żadnym wypadku Biedronka nie wspomina nic o limitach ani o karcie Moja Biedronka, natomiast zwraca uwagę, że produkty trzeba kupić na jednym paragonie. Przez cały tydzień klienci mają szansę korzystać jeszcze z innych rabatów – m.in. takich gdzie za drugi produkt zapłacimy o 50 proc. mniej – zniżki tego typu dotyczą np. parówek dla dzieci Sokoliki, kiełbas na grilla czy żelków Haribo.

