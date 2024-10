Pizza jak z pizzerii, ale prosto z Biedronki. Niezwykła oferta martenów

Elektryczny piec do pizzy marki Hoffen. Pizza jak z pizzerii

Główną atrakcją najnowszej oferty jest piec elektryczny do pizzy marki Hoffen o mocy 1200 W, który osiąga temperaturę nawet do 420°C. Dzięki tak wysokiej temperaturze możliwe jest szybkie i efektywne pieczenie pizzy, co daje efekt zbliżony do profesjonalnych pieców kamiennych używanych w pizzeriach. Piec wyposażono w wolnoopadającą pokrywę, co znacząco ułatwia jego użytkowanie, redukując ryzyko poparzeń przy otwieraniu i zamykaniu urządzenia.

Cena urządzenia wynosi 299 zł, co jest wyjątkowo atrakcyjną ofertą w porównaniu do innych pieców dostępnych na rynku. Warto dodać, że piec Hoffen pozwala zmniejszyć zużycie energii w porównaniu do standardowego piekarnika, co jest istotnym argumentem dla osób dbających o budżet domowy oraz ekologię.

Akcesoria do wypiekania i serwowania pizzy – idealne dodatki

Biedronka przygotowała również szeroki wybór akcesoriów dedykowanych amatorom pizzy, dostępnych w cenie 29,99 zł za sztukę. Wśród nich znajdują się kamienie do pizzy, które dostępne są w dwóch wariantach: okrągły o średnicy 33 cm oraz prostokątny o wymiarach 38 cm na 30 cm. Kamienie te umożliwiają równomierne rozprowadzenie ciepła, co sprawia, że ciasto staje się chrupkie, a pizza piecze się równomiernie.

Dodatkowo w ofercie są deski do serwowania pizzy – okrągła deska o średnicy 32 cm z dołączonym nożem do krojenia oraz prostokątna deska o wymiarach 35 cm na 30 cm. Tego typu akcesoria nie tylko ułatwiają estetyczne podanie pizzy, ale także dodają stylu i profesjonalizmu domowym posiłkom. Innymi propozycjami są solniczka i młynek do pieprzu, które stanowią praktyczne dodatki do przyprawienia pizzy tuż przed podaniem.

Zaparzacze i kubki termiczne. Idealne na chłodniejsze dni

Na jesienne dni Biedronka oferuje szklany dzbanek z zaparzaczem marki Termisil o pojemności 2 litrów. Wykonany z wytrzymałego szkła borokrzemowego, dzbanek ten jest odporny na zmiany temperatury, co sprawia, że idealnie nadaje się do przygotowywania gorących napojów. Cena wynosząca 19,99 zł czyni go atrakcyjną opcją dla miłośników herbaty i naparów, którzy szukają trwałego i stylowego naczynia do codziennego użytku.

Dla osób lubiących mieć ciepły napój zawsze pod ręką idealną propozycją będzie także kubek termiczny o pojemności 350 ml. Wyposażony w podwójne ścianki ze stali nierdzewnej oraz blokadę przed przypadkowym otwarciem, kubek ten utrzymuje temperaturę napoju nawet do 8 godzin. W Biedronce dostępny jest w cenie 27,99 zł, co czyni go doskonałym wyborem na chłodniejsze dni, zarówno do pracy, jak i na wycieczki.

Garnki i patelnie z powłoką nieprzywierającą non-stick

W najbliższym tygodniu znajdziemy także wyjątkową ofertę na zestaw mini patelni i rondli z 45% zniżką. Cena zestawu wynosi obecnie 89,90 zł, podczas gdy cena regularna pakietu to 169 zł. Każdy element zestawu wyposażony jest w powłokę non-stick, która zapobiega przywieraniu potraw do powierzchni. Uchwyty patelni i rondli są wykonane z materiałów nieprzewodzących ciepła, co podnosi poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

