Dino rzuca wyzwanie konkurencji. Polacy stali w kolejkach od 6 rano

Niedawno (28 lutego) informowaliśmy o imponujących wynikach Dino Polska za 2024 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 14,1 proc. r/r, osiągając 29,3 mld zł. Sieć powiększyła się o 283 nowe sklepy, a ich łączna liczba wyniosła 2688. Firma kontynuuje też inwestycje w odnawialne źródła energii – już 92 proc. placówek posiada instalacje fotowoltaiczne, co redukuje koszty i ślad węglowy. Warto też zaznaczyć, że sprzedaż w sklepach funkcjonujących ponad rok wzrosła o 5,3 proc., poprawiając rentowność sieci.

Statystyki statystykami, ale przejdźmy do bardziej przyziemnych kwestii, które interesują klientów. Nie jest tajemnicą, że cotygodniowe oferty Dino przyciągają tłumy Polaków do sklepów tej sieci, jak kraj długi i szeroki. Dino ze swoją ekspansją idealnie trafiło w niszę, jaką są małe miejscowości i wsie, gdzie niejednokrotnie nie ma żadnej konkurencji w postaci innych marketów znanych sieci handlowych. W związku z tym, lokalna społeczność chętnie odwiedza Dino, mogąc zrobić tam najpotrzebniejsze zakupy i mając jednocześnie szeroki wybór produktów. Nie trzeba już jeździć kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów do większego miasta, żeby zrobić zakupy.

Czytaj też:

Biedronka już nie tylko w Polsce. Debiut jeszcze w tym tygodniu

Nowa oferta Dino. Co w niej?

Postanowiliśmy przejrzeć aktualną gazetkę promocyjną i wybraliśmy kilka, naszym zdaniem ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Publikujemy też materiał wideo, w którym można na spokojnie przejrzeć całą aktualną gazetkę promocyjną, która obowiązuje w dniach 5-11 marca 2025 r.

Herbata czarna ekspresowa Lipton 25 torebek – 1+1 gratis (czyli 9.99 zł za dwa opakowania)

Goździki (wysokość 50 cm) – 17.99 zł za 1 bukiet przy zakupie 2 bukietów, dostępne od 6 marca

Mleko UHT 3.2% Wypasione 1 litr – 6+6 gratis (czyli 26.88 zł przy zakupie 12 opakowań)

Żel pod prysznic Captain OId Spice 400 ml – 15.99 zł (cena regularna 19.99 zł)

Kiełbasa biesiadna 1 kg – 12.99 zł (cena regularna 16.99 zł)

Pełna oferta poniżej:

Czytaj też:

Lidl wybuduje blok w Warszawie? Sklep dementuje