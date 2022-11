Dolar próbuje odzyskać siły. Ropa naftowa znów lekko tanieje

Piątkowa sesja zakończyła się na amerykańskim rynku akcji wzrostami (S&P 500 +0,48 proc., DJIA +0,59 proc., Nasdaq Composite +0,01 proc.) częściowo odrabiającymi straty z poprzednich 2 sesji. Na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały dziś spadki (największy – o 1,87 proc. = notował dziś Hang Seng). Jedynymi głównymi indeksami tego regionu, które dziś zwyżkowały, były nowozelandzki NZZ50 (+0,53 proc.), japoński Nikkei 225 (+0,16 proc.) oraz tajlandzki SET Index +0,1 proc.).

Na giełdach europejskich również przeważały dziś rano lekkie spadki indeksów (DAX -0,32 proc., CAC 40 -0,2 proc. ok. godz. 9:40).

Lekkie spadki na GPW

Lekkimi spadkami rozpoczynała nowy tydzień również GPW (WIG-20 -0,37 proc. ok. godz. 9:45). Wśród składników mWIG-u 40 swe historyczne minimum zaliczyła dziś rano cen akcji XTB. Wśród składników sWIG-u 80 swój najwyższy w historii poziom odnotował kurs akcji spółki Unimot. Na drugim biegunie była cena akcji MFO, która spadła do najniższego poziomu od marca ub.r.

Na najwyższym poziomie od 40 lat utrzymywała się różnica pomiędzy rentownością 10- i 2-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych (-0,72 pkt proc.). W minionych 10-leciach taka „inwersja” krzywej rentowności zawsze zapowiadała nadejście gospodarczej recesji w USA. Rentowność polskich 10-latek oscylowała dziś rano w okolicach poziomu 7 proc.

Ropa naftowa znów tanieje

Ceny kontraktów na ropę naftową, które w piątek spadły do najniższych poziomów od ok. 6 tygodni, dziś rano lekko spadały (WTI -0,34 proc., Brent -0,57 proc. ok. godz. 9:25, ale pozostawały powyżej poziomów piątkowych minimów). Taniały dziś rano również ceny miedzie (-0,63 proc. ok. godz. 9:25) i metali szlachetnych (złoto -0,57 proc., srebro -0,87 proc., platyna –0,92 proc., pallad -1,19 proc.). Do najniższego poziomu od dwóch tygodni spadła dziś rano cena kontraktów na bawełnę na ICE.

Umacniał się dziś rano amerykański dolar. Kurs EUR/USD kontynuował rozpoczętą w minionym tygodniu korektę ostatniego wzrostu (-0,6 proc. ok. godz. 9:20). Najwyżej od tygodnia był dziś rano kurs amerykańskiego dolara (USD/JPY +0,53 proc.). Podążając w typowy sposób za ruchami EUR/USD słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,21 proc., USD/PLN +0,81 proc. ok. godz. 9:20).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w ostatnich dniach trzykrotnie spadał na chwilę poniżej poziomu 16000 USD, osiągając tym samym najniższy poziom od 2 lat, ponownie dziś atakował poziom tych listopadowych minimów (ok. godz. 9:10 spadał o 1,65 proc., osiągając poziom 16003 USD).

