Glapiński o zdaniu odrębnym trzech członków RPP: Nieco krytyczne, ale co do meritum nie jest rozbieżne

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński opublikował komentarz do zdania odrębnego do ustawy budżetowej na 2023 rok, które przedstawili senaccy członkowie Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk, Joanna Tyrowicz i Ludwik Kotecki.

Niewielkie różnice

Prezes NBP uważa, że mimo tego, że zdanie odrębne jest nieco krytyczne w formie, to treść zasadniczo pokrywa się z wnioskami, które przyjęła większość członków RPP i opublikowała jako oficjalne stanowisko Rady.

„Przede wszystkim „Zdanie odrębne…” jest de facto alternatywną Opinią, zawierającą wprawdzie nieco krytycznych uwag do polityki fiskalnej, jednak co do meritum nie jest w zasadzie rozbieżne z Opinią przyjętą przez Radę! Dlatego istotne wątpliwości budzi cel jego opracowania, a tym bardziej publikowania” – czytamy w oświadczeniu prezesa Adama Glapińskiego, opublikowanego na stronie NBP.

“Narusza dobre praktyki”

Zdaniem prezesa, samo to, że zdanie odrębne, jest de facto mało odrębne, trójka członków mogła się powstrzymać od jego publikowania. Jego zdaniem publikacja jest problematyczna głównie ze względu na to, że odnosi się do informacji, które zawarte są w niejawnym protokole.

„Odnoszę się przy tym wyłącznie do meritum tego materiału, choć można oceniać, że publikowanie tego typu „zdań odrębnych” narusza co najmniej dobre praktyki – skoro jest to zdanie odrębne do niejawnego protokołu, nie powinno być także ujawniane” – napisał Adam Glapiński.

„Na szczególną uwagę zasługuje natomiast fragment „Zdania odrębnego …”, w którym autorzy piszą, że: wzrost deficytu sektora finansów publicznych w 2023 r. będzie sprzyjał podtrzymaniu wzrostu gospodarczego, ograniczając ryzyko recesji, jednak nie będzie sprzyjał on koniecznemu w przyszłym roku ograniczeniu inflacji” – dodał prezes, zaznaczając, że nie wiadomo, co mieli na myśli autorzy pisząc o „konieczny ograniczeniu inflacji”.

