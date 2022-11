Inflacja w końcu wyhamowała? Już dziś dane GUS. Eksperci są optymistami

Inflacja w październiku wyniosła 17,9 proc. i zdaniem ekonomistów jest szansa, że był to jej szczyt. Do umiarkowanego optymizmu skłaniają głównie dwa czynniki.

Inflacja w listopadzie. Będzie spadek?

Pierwszy z optymistycznych sygnałów to sytuacja międzynarodowa. Rządzący jak mantrę powtarzają, że wysoka inflacja w Polsce wywołana jest przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi, a te, poza wojną w Ukrainie, zaczynają się stabilizować. Chodzi głównie o ceny nośników energii. Rynek ropy naftowej wrócić do poziomu, który znamy sprzed rosyjskiej agresji. Za baryłkę surowca trzeba było w ostatnich dniach zapłacić tylko 86 dolarów. Ostatnio takie ceny widziano w styczniu.

Stabilizują się także ceny gazu, gdyż Europa Zachodnia zakontraktowała dostawy skroplonego surowca pochodzącego głównie z Kataru. To także sprawiło, że ceny na wspólnym rynku spadły. Względny spokój w tych dwóch kwestia stabilizuje także ceny w innych sektorach gospodarki.

Wysoka baza

Drugim ważnym czynnikiem, który będzie coraz bardziej wpływał na niższe odczyty inflacji w kolejnych miesiącach, jest wysoka baza, do której inflacja będzie porównywana. Wzrosty z matematycznego punktu widzenia będą coraz niższe, gdyż porównywane będą z kolejnymi miesiącami z zeszłego roku, gdy inflacja zaczynała już rosnąć.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 roku, do którego odnosił się będzie dzisiejszy odczyt inflacja w Polsce była już na fali wzrostowej i wyniosła 6,8 proc. Wyniki, które będzie podawał w kolejnych miesiącach GUS, mimo tego, że będą spadać, nie będą wcale oznaczać, że ceny spadają. Będzie to jednak oznaka wyhamowania tempa wzrostu.

Eksperci umiarkowanie pozytywni