Zapomnisz złożyć nowy wniosek o 500 plus? Wiceminister wyjaśnia co się wydarzy

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej był w środę gościem „Sygnałów dnia" Programu Pierwszego Polskiego Radia.

500 plus. Od dziś można składać wnioski

W rozmowie poruszono wątek 500 plus. W związku z nowym okresem rozliczeniowym programu (rozpocznie się on wraz z początkiem czerwca br. i potrwa do końca maja 2024 roku) konieczne jest złożenie nowego wniosku o wypłatę świadczenia. Wnioski można składać od 1 lutego, czyli od dziś.

– Jeżeli złożymy wniosek od 1 lutego do końca kwietnia, to mamy gwarancję ciągłości wypłaty świadczenia, bo nowy okres zaczyna się od 1 czerwca, czyli nie mamy tutaj żadnej przerwy. Jeżeli złożymy wniosek później, to ten okres wypłaty się przesuwa – wyjaśniał wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej.

Wnioski o 500 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

1 kwietnia minie 7 lat od uruchomienia programu 500 plus. Wiceminister rodziny i polityki społecznej przypomniał, że z programu korzysta 7 mln dzieci i młodzieży. Zdradził też, jakiej wysokości środki do tej pory wypłacono. – Ponad 220 mld zł trafiło do polskich rodzin, to 6000 zł rocznie, 120 tys. zł w ciągu 18 lat, do dobry zastrzyk finansowy dla rodziców – wyliczał Szwed.

Pod koniec stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wprowadza ona na stałe do przepisów pracę zdalną. Ponadto pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość pracowników. Wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej zwracał uwagę w Polskim Radiu, że jeśli pracownik odmówi takiej kontroli, to pracodawca będzie mógł wezwać policję, która będzie mogła przeprowadzić badanie trzeźwości.

Za miesiąc waloryzacja

Dokładnie za miesiąc zostanie wprowadzona waloryzacja rent i emerytur. Stanisław Szwed przypomniał, że będzie ona wyższa niż założono w budżecie państwa. – Będzie 14,8 proc., czyli niespełna 15 proc., w tym jeszcze jest waloryzacja kwotowa, która zapewnia 250 zł najniższym świadczeniom – jeżeli emerytura jest do kwoty 1716 zł brutto, to 250 zł jest tutaj gwarancją. Później jest ta część procentowa, czyli 14,8 proc., o jeden procent więcej niż przewidywaliśmy. Przeznaczamy na to ponad 42 mld zł – powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej.

