Giełdy odbijają się po panice związanej z upadkiem banków w USA

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji zanotowały we wtorek wzrosty (S&P 500 +1,65 proc., DJIA 1,06 proc., Nasdaq Composite 2,14 proc.). Zwyżki głównych indeksów przeważały dziś również na giełdach Azji i Oceanii. Najsilniej – o 3,06 proc. – wzrósł tajlandzki SET Index.

Europa pozostaje w tyle

W Europie dziś rano brak było na rynkach akcji jakichś wyraźniejszych tendencji (DAX -0,18 proc., CAC 40 -0,59 proc. ok. godz. 9:55).

Na GPW WIG-20, który w poniedziałek osiągnął najniższy poziom od grudnia, minimalnie tracił dziś rano (-0,04 proc. ok. godz. 9:55). WIG-Nieruchomości osiągnął dziś najwyższy poziom od roku. Wśród składników mWIG-u 40 najwyższy poziom od października 2021 osiągnął dziś kurs spółki Dom Development. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji spółek Atal, R22 oraz Mirbud.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych silnie spadała od 2 marca, ale wczoraj dosyć dynamicznie korygowała tą zniżkę. Dziś rano zmiana rentowności była kosmetyczna (-0,05 proc.). Rentowność polskich 10-latek rosła dziś rano drugi dzień z rzędu.

Ropa naftowa najtańsza od grudnia

Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie (WTI) i ICE (Brent) spadły wczoraj do najniższych poziomów od grudnia, a dziś rano odbijały w górę o ok. 1,2 proc. Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie rosły dziś rano o 0,51 proc. Taniała dziś rano miedź na COMEX-ie (-0,85 proc. ok. godz. 9:40) oraz metale szlachetne (złoto -0,93 proc., srebro -1,59 proc., platyna -1,59 proc., pallad -2,43 proc.). Przy zmianie serii kontraktów aż o 17,8 proc. podskoczyły na kontrakty na trzodę chlewną na CME.

Kurs amerykańskiego euro względem amerykańskiego dolara osiągnął dziś rano najwyższy poziom od miesiąca, ale później te zyski zostały skasowane i ok. godz. 9:30 kurs EUR/USD był -0,02 proc. poniżej poziomu wczorajszego zamknięcia. Kurs USD/JPY wzrósł wczoraj po trzech dniach spadków i dziś rano ponownie zwyżkował (+0,51 proc. ok. godz. 9:35).

Kursy walut

Kursy polskiego złotego względem głównych walut nie zmieniały dziś rano w znaczący sposób (EUR/PLN -0,02 proc., USD/PLN -0,01 proc. ok. godz. 9:35).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara zaatakował wczoraj gwałtownie poziom oporu wyznaczany w okolicach poziomu 25000 USD przez lokalne szczyty z sierpnia ub.r. i lutego br. W pewne chwili kurs osiągnął nawet poziom przekraczający 26500 USD. Ten wtorkowy atak został jednak odparty i jakkolwiek kurs BTC/USD wzrósł wczoraj o 2,08 proc., to jednak zakończył sesję poniżej poziomu 25000 pkt. Dziś rano kurs BTC/USD ponownie ostrożnie podkradał się w kierunku 25000 USD (+0,5 proc.).

