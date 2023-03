Były członek RPP: Inflację spowodowała rozrzutność

Inflacja w lutym wyniosła rekordowe 18,4 proc. – Musimy pamiętać, że inflacja na poziomie 18,4 to jest luty do lutego. W zeszłym roku była 10 proc., czyli w ciągu 2 lat sumarycznie to jest prawie 30 proc. Na zakup tego samego zestawu całe społeczeństwo wydało ponad 200 mld złotych więcej. Ci, którzy mają oszczędności w bankach, stracili ponad 250 mld, a kredytobiorcy zapłacili ponad 30 mld złotych odsetek więcej – powiedział Grabowski na antenie TVN24.

Kto odpowiada za inflację?

Były członek Rady Polityki Pieniężnej uważa, że winę za wzrost inflacji do rekordowych poziomów ponoszą twórcy polityki makroekonomicznej państwa.

– Makroekonomicznej. Inflację spowodowały rozrzutne wydatki budżetu. Mieliśmy za niskie stopy proc. od 2015 roku, za duży deficyt i za duże wydatki konsumpcyjne. Mieliśmy zdecydowanie za luźną politykę pieniężną – powiedział Grabowski.

Inflacja w lutym. Co najbardziej zdrożało w porównaniu ze styczniem?

Wysoki odczyt za luty to wynik wysokiej bazy statystycznej sprzed roku: w lutym 2022 roku zaczęły obowiązywać rządowe tarcze antyinflacyjne, więc ceny wielu produktów spadły. W międzyczasie poszły w górę, więc porównanie cen z 2022 i 223 roku skutkuje wysokim odczytem inflacji.

„Inflacja wzrosła w lutym z 16,6 do 18,4 proc., zgodnie z rynkowymi prognozami. Zmiana ma jednak głównie podłoże statystyczne – rok temu wprowadzona została tarcza antyinflacyjna, co zmieniło punkt odniesienia dla cen paliwa i żywności. Obecnie w obu grupach obserwujemy wzrost” – wyjaśnia Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

