Minister finansów o waloryzacji 500 plus. „Nie ma żadnych prac"

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska udzieliła wywiadu serwisowi Business Insider Polska. W rozmowie pojawił się wątek niedawnego komunikatu resortu odnośnie tego, że nie ma w tej chwili przestrzeni na nowe wydatki. Rzeczkowską zapytano, czy w związku z tym nie ma mowy o waloryzacji 500 plus bądź dodatkowych świadczeniach dla emerytów. – Jeśli chodzi o 13. i 14. emeryturę to tutaj nie ma o czym mówić. Pierwsze świadczenie już jest prawem, a drugie zaraz nim będzie. Na te transfery pieniądze się znajdą – deklaruje szefowa resortu finansów.

Minister finansów o waloryzacji 500 plus

Co z waloryzacją 500 plus? – Obecnie nie ma żadnych prac nad waloryzacją 500 plus. Nie prowadzimy rozmów, w jakiej skali i czy zwiększać świadczenie. Trzeba natomiast przeanalizować cele, jakie ten program miał zrealizować. Bezsprzeczne jest, że udało się dzięki niemu ograniczyć skalę ubóstwa wśród dzieci i przeznaczyć więcej środków na ich rozwój. Dlatego być może należy podjąć dyskusję, jak w najbliższych latach ten program ma wyglądać – mówi Rzeczkowska.

Pytana o wprowadzenie kryterium dochodowego, minister finansów odpowiada: „Ja tego nie chcę przesądzać. To jest pytanie do ekspertów od demografii czy polityki społecznej".

Przypomnijmy, że niedawno „Super Express" podał, iż Prawo i Sprawiedliwość ogłosi w kampanii waloryzację 500 plus. W publikacji pada nawet kwota 800 zł. Polityk koalicyjnej Solidarnej Polski Tadeusz Cymański podkreślił w rozmowie z gazetą, że w jego ocenie przy świadczeniu powinno zacząć obowiązywać kryterium dochodowe.

