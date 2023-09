Złoty zanurkował. Polska waluta nadal nerwowo reaguje na decyzję RPP

Po kolejnym wzroście głównych indeksów amerykańskiego rynku akcji w poniedziałek (S&P 500 +0,67 proc., DJIA +0,25 proc., Nasdaq 100 +1,19 proc.) dziś na giełdach Azji i Oceanii brak było dominującej tendencji (japoński Nikkei 225 +0,95 proc., australijski All Ordinaries +0,2 proc.). Notowania na rynkach akcji w Europie rozpoczęły się od niewielkich spadków (DAX -0,33 proc., CAC 40 -0,11 proc.).

Giełda Papierów Wartościowych ze spadkami

Na GPW ok. godz. 10:15 WIG-20 zwyżkował o 0,31 proc. Wśród składników sWIG-u 80 o ponad 12 proc. drożały dziś rano akcje spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, która podała swe wyniki za I półrocze br. (zysk netto 227,46 mln zł). Swój historyczny rekord zaliczył dziś kurs akcji Echo Investment, zaś najniżej od ponad roku były notowania akcji spółki Captor Therapeutocs.

Reagując na ostatnie wypowiedzi przedstawiciela banku centralnego Japonii, rentowność 10-letnich obligacji rządu tego kraju wzrosła do najwyższego poziomu od stycznia 2014 roku (0,698 proc.). W pobliżu swoich ponad 2-tygodniowych maksimów utrzymywała się rentowność 10-latek rządu USA (4,286 proc.). Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu spadła wczoraj do najniższego poziomu od ponad 3 tygodni, a dziś rano korygowała ten ruch (5,552 proc.).

Spadał dziś rano kurs EUR/USD (-0,33 proc. ok. godz. 9:50) zbliżają się do swego ubiegłotygodniowego ponad 3-miesiecznego minimum. Amerykański dolar lekko umacniał się również w stosunku do japońskiego jena (USD/JPY +0,18 proc.).

Złoty ponownie zanurkował

Nadal słabł po ubiegłotygodniowej zaskakująco silnej obniżce stóp RPP (z 6,75 proc. na 6 proc.) polski złoty. Kurs EUR/PLN (+0,98 proc. ok. godz. 9:55) był najwyżej od maja br., kurs USD/PLN (+1,32 proc. najwyżej od kwietnia br.

Kurs Bitcoina w stosunku do amerykańskiego dolara, który wczoraj spadł do najniższego poziomu od 3 miesięcy (ale utrzymał się powyżej kluczowego poziomu wsparcia wyznaczanego w okolicach poziomu 25000 USD przez jego lokalnego maksima z sierpnia ub.r. i lutego br. oraz dołek z czerwca br.), odbijał dziś ok. godz. 10:00 w górę o 2,69 proc.

Ceny surowców bez dużych zmian

Ceny kontraktów na ropę naftową utrzymywały się dziś rano w pobliżu swoich osiągniętych w trakcie minionego tygodnia najwyższych od listopada ub.r. poziomów (WTI +0,21 proc., Brent +0,09 proc. ok. godz. 9:40). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie nadal próbuje oderwać się od swoich minimów z okresu minionych 3 miesięcy (+0,84 proc. ok. godz. 9:40).

Lekko taniały dziś rano metale (złoto -0,27 proc., srebro -0,38 proc., platyna -0,01 proc., pallad -0,24 proc., miedź -0,53 proc.). Cena kontraktów na pszenicę na CBOT atakowała dziś rano swe 2,5-letnie minimum osiągnięte pod koniec maja br. Spadły dziś rano także kontrakty na soję i cukier. Lekko rosły dziś rano ceny kontraktów na bawełnę.

