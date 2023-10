Bezrobocie w Polsce. Maląg podała najnowsze dane

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg była we wtorek gościem „Sygnałów dnia" w radiowej Jedynce. Jednym z tematów rozmowy była kwestia bezrobocia. Maląg poinformowała, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5 proc., co oznacza, że nie zmieniła się w stosunku do sierpnia.

Bezrobocie we wrześniu

– Nawet po zakończonym miesiącu wrześniu, gdzie kończą się prace sezonowe, według odczytu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia jest 5,0 proc. i spadła liczba osób bezrobotnych o 5 tys., czyli niespełna 800 tys. osób jest bez pracy. To pokazuje, że sytuacja jest stabilna – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, przypominając, że przed dekadą liczba osób bezrobotnych przekraczała 2 mln.

Najniższe bezrobocie występuje w Wielkopolsce, najwyższe zaś w województwie podkarpackim.

W wywiadzie pojawił się również wątek finansowego wsparcia dla seniorów. – Pokazaliśmy, że godna waloryzacja, nie groszowa, nie 2,5 zł, gdzie znaczek pocztowy jest droższa niż ta waloryzacja. Wprowadziliśmy dodatkowe świadczenia – 13. i 14. emerytura – po to, aby przywrócić politykę godnościową – powiedziała Maląg.

Świadczenia trafiają na Ukrainę?

Minister rodziny i polityki społecznej skomentowała również zarzuty Konfederacji, iż duża część świadczeń socjalnych pobieranych pobierane przez Ukraińców w Polsce, trafia do ich kraju. – Nie jest to prawdą (...). Obywatele Ukrainy podejmują u nas zatrudnienie, uzupełniając rynek pracy, czyli osiągamy efekt synergii. Te osoby, które tutaj w Polsce pracują, otrzymują świadczenia na swoje dzieci. System wypłaty tych świadczeń jest bardzo uszczelniony, to są systemy informatyczne powiązane również z tym, czy osoba wyjeżdża z Polski. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Straż Graniczna, to są powiązane systemy i niepotrzebnie wprowadza się taką negatywną narrację – tłumaczyła Maląg.

Dopytywana, czy pieniądze na Ukrainę nie wędrują, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej odpowiedziała: „Nie wędrują".

Czytaj też:

Debata TVP. Politycy o bezrobociu. „Rząd niszczył miejsca pracy” vs. „Zwalczyliśmy tę patologię”Czytaj też:

Maląg o wysokości minimalnej emerytury stażowej. „Będziemy zachęcać..."