Glapiński o inflacji: Wielu uważało, że to niemożliwe

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński spotkał się z dziennikarzami w ramach comiesięcznego podsumowania bieżącej sytuacji ekonomicznej w kraju.

Inflacja spada

Podczas spotkania prezes Adam Glapiński mocno skupił się na inflacji w Polsce. Przypomniał, że wzrost cen towarów i usług jest zgodny z tym, co przewidywali ekonomiści NBP.

– W listopadzie roczny wskaźnik inflacji ponownie się obniżył i wyniósł 6,5 proc. Był więc trzykrotnie niższy od szczytu z lutego tego roku. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy inflacja obniżyła się o niemal 12 punktów procentowych. Duża część ekonomistów, analityków, a szczególnie dziennikarzy ekonomicznych uważała, że to niemożliwe, a projekcja NBP to przewidywała – powiedział prezes Adam Glapiński.

– Obniża się też systematycznie inflacja bazowa. Według wstępnych szacunków jest ona już o około 5 punktów procentowych niższa, niż w szczycie z marca tego roku. To ta inflacja, przy mierzeniu której nie bierze się pod uwagę czynników zewnętrznych. Po gwałtownym spadku w poprzednich miesiącach, obecnie spadek inflacji, co naturalne, jest już wolniejszy. Jest to w pełni zgodne z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami. Prognozy NBP wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce dalej będzie spadać. Projekcje NBP okazały się bardzo trafne, a był czas, że były bardzo silnie atakowane, podważane. Inflacja będzie zmierzać do celu inflacyjnego i w ciągu dwóch lat go osiągnie – powiedział także prezes NBP.

– Sam zerowy VAT na żywność, według naszych szacunków zmieniać poziom inflacji o 0,9 proc. – dodał prezes Adam Glapiński, odpowiadając na pytanie, czy przyszłe decyzje polityczne mogą mieć duży wpływ na kształtowanie się inflacji w najbliższych miesiącach.

