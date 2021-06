Buda: Prezydent Duda uczestniczył w rozmowach dotyczących Polskiego Ładu

Polska czeka na zatwierdzenie przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. Kiedy będzie decyzja znana decyzja w tej sprawie?

– Zgodnie z rozporządzeniem ma 2 miesiące liczone od początku kwietnia. Z końcem czerwca powinniśmy więc już znać decyzję Komisji Europejskiej – powiedział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, w Poranku Siódma9 rozgłośni katolickich.

500 stron dokumentu

Wiceminister wskazał także, że rozmowy w sprawie KPO są prowadzone z Komisją Europejską niemal codziennie. Jak zaznaczył, przy tak obszernym i złożonym programie jest to zupełnie naturalne.

– Niemalże codziennie rozmawiamy z KE na podstawie formalnych kwestii. Większość z nich była znana jeszcze przed złożeniem, ale nie ma zaskoczeń. Plan ma 500 stron, trudno, aby do tak obszernego dokumentu nie było uwag – powiedział. Rząd liczy, że jeszcze w czerwcu rozwiązania z KPO będą mogły być już procedowane w trybie legislacyjnym.

Samorządy domagają się zmian

W ostatnich dniach z wielu stron słychać, że samorządy nadal domagają się zmian w proporcji środków pożyczkowych między tym, z czego będzie mógł skorzystać rząd, a pieniędzmi, które trafią do regionów. Był to jeden z elementów negocjacji rządu z Lewicą.

– My już bardzo dużo zmieniliśmy. Chodzi również o część postulatów samorządowców. Dalsze zmiany będą bardzo trudne. Proszę pamiętać, ze dopiero gdy KE zgromadzi środki i będzie je przekazywać krajom członkowskich, będzie wiadomo więcej – powiedział Waldemar Buda. Wiceminister wyjaśnił także, że postulaty dotyczące anulowania części pożyczek, są nierealne.

– Państwo bierze pożyczkę i dalej je pożycza. Oczywiście istnieje formalna możliwość anulowania takiej pożyczki. Proszę pamiętać, że to będzie łącznie około 150 mld zł. Nie ma możliwości, żeby państwo spłaciło pożyczki na taką kwotę. Takie historie się w przyrodzie nie dzieją – powiedział.

Mieszkania z KPO

Ważnym elementem KPO, na który również naciskała Lewica, jest program budowy mieszkań. Jak zaznaczył wiceminister, jego umieszczenie w projekcie nie było łatwe i nadal trwają w tej sprawie negocjacje z KE.

– W środę miałem spotkanie z KE w sprawie programu mieszkań. To trudne, bo samo budownictwo nie wpisuje się w KPO, ale już sprawy klimatyczne i społeczne tak. Te mieszkania będą zeroenergetyczne, co pozwoli je pokazać, jako bardzo ekologiczne. Dodatkowe mieszkania to także rozwiązanie wielu problemów społecznych. Robimy wszystko, aby znalazły się one KPO – wyjaśnił.

Wiceminister Waldemar Buda odniósł się także do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że Polski Ład mocno pokrywa się z Planem Dudy. Wielu komentatorów drwiło z tych słów, ale jak wyjaśnia wiceminister, jest to nieuzasadnione.

– Pan prezydent uczestniczył w rozmowach dotyczących Polskiego Ładu. Ja się nie dziwię, że pokrywa się on częściowo z Planem Dudy. Ja pamiętam, jak powstawał ten plan. To były bardzo konkretne rozwiązania – przyznał.

