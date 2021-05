Prezydent: Cieszę się, że Polski ład współgra doskonale z Planem Dudy

W rozmowie z Michałem Adamczykiem Andrzej Duda podkreślił, że jego decyzja o ratyfikacji ustawy o Funduszu Odbudowy była poprzedzona głęboką analizą, prowadzoną od dłuższego czasu. – Poprosiłem Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej, które powołałem w KPRP, o analizę tematu. Mieliśmy w tej sprawie specjalne posiedzenie kilka tygodni temu, gdzie wysłuchałem różnych głosów eksperckich. Eksperci wskazywali, że ten plan powinien zostać przyjęty, że Polska powinna go zaakceptować – tłumaczył prezydent. – Muszę powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany, że przez parlament przetoczyła się dyskusja na ten temat. To bardzo dobrze, że dyskutowano zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, że bardzo dużo dyskutowano w mediach – dodał.

Duda: FO to niezwykły impuls dla rozwoju infrastrukturalnego

Prezydent podkreślił, że Fundusz Odbudowy to olbrzymi plan odbudowy, porównywany przez niektórych nawet do historycznego Planu Marshalla. – To niezwykły impuls dla rozwoju infrastrukturalnego. Mam nadzieję, że pozwoli wyjść nie tylko z kryzysu koronawirusowego, ale że także będą to środki dla skoku gospodarczego Polski. Polski ład pokrywa się z czymś, co nazywaliśmy w zeszłym roku Planem Dudy, a więc tym, co ja proponowałem podczas kampanii wyborczej. Cieszę się, że Polski Ład współgra z Planem Dudy. Plan Dudy zawiera się w Polskim ładzie. Impuls inwestycyjny, nowe miejsca pracy, propozycje dla młodych ludzi, rozwój infrastruktury – tłumaczył.

Andrzej Duda podkreślił, że jeśli konsumenci będą mogli realizować w większym stopniu potrzeby życiowe, to na wynikach przedsiębiorców się to nie odbije. – Jestem spokojny, jeśli rodziny otrzymają więcej środków finansowych i będą więcej wydawały. To tak, jak gdy niektórzy ekonomiści twierdzi, że 500 plus to pieniądze zmarnowane, wtedy się pomylili – zaznaczył.

Prezydent o sprawie Turowa: Próba wymuszenia transformacji

Pytany o decyzję TSUE ws. kopalni Turów Andrzej Duda stwierdził, że była ona niepoważna. – Decyzja TSUE została podjęta jednoosobowa. Byłem tym głęboko zdumiony. To niepoważne, wręcz nieodpowiedzialne i niezrozumiałe, biorąc pod uwagę, że tuż za naszymi granicami znajdują się kopalnie węgla brunatnego. I tam, ten problem wydaje się niedostrzegany. A uderzenie następuje prosto w nas – mówił na antenie TVP.

Prezydent stwierdził, że jest jest za przestrzeganiem zobowiązań środowiskowych i klimatycznych, ale ważna jest sprawiedliwa transformacja. – To próba wymuszenia transformacji bez liczenia się z warunkami, które panują w danym regionie. My absolutnie na takie działanie się nie zgadzamy. To naruszenie wszelkich zasad. Jeśli tak ma wyglądać transformacja w UE, to wiele krajów jej nie przyjmie – mówił.

