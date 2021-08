Polski Ład i terminy nie do dotrzymania. Przedsiębiorcy mogą mieć kłopoty

Z czego wynika problem? Przedsiębiorcy, którzy działają na własną rękę i nie zatrudniają pracowników, muszą opłacić składkę zdrowotną do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Obecnie wielkość składki jest niezależna od dochodu i wynosi 381,81 zł. Po zmianach będzie jednak uzależniona od dochodu.

Faktury za poprzedni miesiąc wystawiać można jednak do piętnastego dnia następnego miesiąca. Może to prowadzić do absurdalnych sytuacji, że jeśli przedsiębiorca wystawi fakturę po 10., a dokumenty będzie musiał złożyć przed tą datą, to jego dochód, od którego wyliczana jest podstawa składek zdrowotnych, nie będzie w praktyce realny - wyjaśnia w rozmowie z money.pl Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt.

Jeśli więc, już po wystawieniu faktury, złoży korektę deklaracji, to ZUS i tak, zgodnie z obecnymi przepisami wykreśli go z ubezpieczenia zdrowotnego, dodaje ekspert.

Ostateczny kształt przepisów Polskiego Ładu dopiero się formuje. Do propozycji przedstawionych przez rząd bardzo wiele uwag złożyły choćby organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Krytyka niektórych pomysłów była tak powszechna, że rząd zaczął się wycofywać nawet z tych zapowiedzi, które wydawały się być filarami Polskiego Ładu. Niepewny jest los składki zdrowotnej dla samozatrudnionych.

Niepewna przyszłość składki zdrowotnej

Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk przyznała, że doniesienia „Rzeczpospolitej” o tym, żePiS zastanawia się nad obniżeniem składki z 9 do 3 proc.

- Do 30 sierpnia trwają konsultacje, spotykamy się z członkami Rady Dialogu Społecznego. Ta dyskusja jeszcze trwa, czy będziemy rezygnować z tego pułapu procentowego, który zakładaliśmy na początku, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Wykluczone nie jest, to mogę potwierdzić - wyjaśniała wiceminister w programie „Money. To się Liczy”.

