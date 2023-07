Od 14 lipca zmiany w dokumentach tożsamości. Powitajmy mDowód

Wersja 2.0 aplikacji mObywatel przynosi ze sobą szereg zmian. Wraz z jej uruchomieniem oficjalnie wchodzi w życie trzeci dokument tożsamości. Będzie nim mDowód, czyli cyfrowa wersja dowodu osobistego. Sprawdźmy, gdzie taki dokument będzie honorowany i jak dostać do niego dostęp.

Czym różni się nowa wersja aplikacji od starej?

Niektórzy mogą zastanawiać się, jakie zmiany niesie ze sobą nowa wersja aplikacji. W końcu poprzednia wersja również udostępniała nam wgląd w nasz dowód tożsamości. Tamten dokument jednak nie był honorowany w większości miejsc. Wszystko uzależnione było od danego miejsca i sytuacji. Z nowego mDowodu będziemy mogli korzystać prawie wszędzie. Wyjątkami są:



wylegitymowanie się podczas składania wniosku o nowy dowód;

weryfikacja naszych danych podczas podróży do innego kraju, w którym nie jest wymagany paszport.

Ponadto banki są obecnie na etapie przygotowania się do zmian. Dlatego też w tych instytucjach mDowód zacznie być honorowany dopiero od początku września.

Nowe opcje w aplikacji mObywatel

Nowa wersja aplikacji otrzyma dodatkowe funkcje. Z poziomu mObywatela będzie można zweryfikować dane osobowe klienta. To nowa funkcja, która wejdzie w życie w połowie lipca. Kolejne dwie opcje, które pojawią się w nowej wersji to:



Bezpieczny autobus: sprawdzenie, czy autobus zamówiony na wycieczkę ma ważne wszystkie dokumenty;

Naruszenie środowiskowe: zgłoszenie porzuconych śmieci lub innych zanieczyszczeń. Sprawami zgłoszonymi przez aplikację zajmie się Główny Inspektorat Środowiska.

Jak skorzystać z nowej wersji mObywatela?

Wszyscy będą mogli skorzystać z aplikacji mObywatel już od 14 lipca. Udostępniona zostanie na telefony z systemem Android oraz iOS. Znajdziemy ją w Sklepie Play lub App Store. Wystarczy w sklepie z aplikacjami wpisać „mObywatel” i nacisnąć przycisk „Zainstaluj”.

Ciekawi zmian mogą przetestować aplikację mObywatel już teraz. Do 13 lipca dostępna jest wersja beta dla wszystkich chętnych. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte z systemu. W fazie testów jednak nie skorzystamy z mDowodu. Wszystko przez fakt, że do 14 lipca nie jest on honorowany w żadnym urzędzie.

Testowanie mObywatela na systemie Android

1. Uruchom Sklep Play;

2. W górnym pasku wpisz „mObywatel”;

3. Stuknij palcem w daną aplikację;

4. Zjedź na sam dół strony, gdzie znajduje się zakładka „Dołącz do programu testów beta”;

5. Dotknij napisu „Dołącz”.

Testowanie mObywatela na systemie iOS

1. Wejdź w App Store;

2. Pobierz aplikację „Test Flight”;

3. Uruchom aplikację;

4. Przy „mObywatel” naciśnij przycisk „Zainstaluj”.

