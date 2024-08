Utrata dowodu osobistego. Jak unieważnić swój dowód?

Utrata dowodu osobistego to stresująca sytuacja. Bez dokumentu tożsamości nie tylko nie załatwimy żadnych spraw urzędowych, ale i nie możemy podjąć pieniędzy w banku czy wyjechać poza granice kraju. Dowód tożsamości to najważniejszy dokument, którego zawsze powinniśmy strzec jak oka w głowie.

Może się zdarzyć jednak tak, że dowód tożsamości nam przepadnie, torba z dokumentami zaginie albo ktoś nam ukradnie portfel czy plecak. W takiej sytuacji trzeba działać szybko, by nikt nie zdążył posłużyć się naszym dowodem.

Gdzie zgłosić utratę dowodu osobistego?

Utratę dowodu osobistego należy zgłosić w urzędzie gminy lub przez internet. Jeśli podejrzewamy, że padliśmy ofiarą złodziei, powinniśmy udać się na najbliższą komendę policji i tam zgłosić utratę dokumentów. W takiej sytuacji to policja poinformuje urząd i unieważni dokument.

Utrata dowodu osobistego poza granicami kraju

Jeśli do utraty dokumentu dojdzie poza granicami kraju, powinniśmy jak najszybciej udać się do konsulatu. Bez odpowiednich papierów nie będziemy mogli wrócić do kraju. Aby uniknąć stresu, warto przed każdą podróżą zapisać sobie adres i numer telefonu do konsulatu w kraju, do którego się udajemy.

Co zrobić, jeśli sądzimy, że dowód osobisty się znajdzie?

Jeśli mamy wątpliwości, czy dowód osobisty zaginął czy chwilowo się zgubił, możemy to tymczasowo zawiesić. Po znalezieniu dokumentu wystarczy unieważnić zawieszenie na stronie gov.pl

