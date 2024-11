Bezpłatny turnus w sanatorium. Trzeba spełnić pewne warunki

Turnus w sanatorium to rzecz pożądana dla wielu seniorów. Rehabilitacja uzdrowiskowa może poprawić stan zdrowia przy wielu schorzeniach, m.in. dróg oddechowych, kręgosłupa, stawów. W wielu ośrodkach za pobyt trzeba choć częściowo płacić, dlatego darmowe turnusy mogą być warte zainteresowania. Mogą z nich korzystać ci, którzy spełniają kryteria programu.

Dla kogo 24-dniowy bezpłatny pobyt w sanatorium?

Ponad trzytygodniowy darmowy turnus w sanatorium przysługuje pracownikom w ramach tzw. prewencji rentowej. Z programu mogą skorzystać osoby, których stan zdrowia jest na tyle poważny, że realne jest widmo przejścia na rentę inwalidzką. Jeśli można temu zapobiec, fundując pracownikowi zabiegi i rehabilitację w sanatorium, to warto spróbować.

Kto może skorzystać z prewencji rentowej?

Prewencja rentowa to program profilaktyki rentowej przeznaczony osobom ubezpieczonym w ZUS, pobierającym zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, często przebywającym na zwolnieniach lekarskich.

Aby otrzymać skierowanie na 24-dniowy turnus do sanatorium, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego, który złoży odpowiednik wniosek. Dokument ten zostanie zaopiniowany przez lekarza orzecznika i to on ostatecznie zdecyduje, czy danemu pracownikowi przysługuje prawo do turnusu rehabilitacyjnego. Turnus ten należy się, gdy dana osoba jest zagrożona utratą zdolności do pracy, a rehabilitacja niesie nadzieję na poprawę stanu zdrowia.

