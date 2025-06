Nawet notariusz może popełnić błąd. Sprawdź, co unieważnia testament

Testament sporządzony przed notariuszem uchodzi za najbezpieczniejszą formę rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci. Tworzony w formie aktu notarialnego, zawiera profesjonalnie sformułowane zapisy, jest przechowywany w kancelarii notarialnej i może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT). Dzięki temu łatwo go odnaleźć, a sam dokument posiada domniemanie zgodności z prawem. Mimo to istnieją sytuacje, w których testament notarialny może zostać uznany za nieważny.

Unieważnienie testamentu

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, testament – również ten sporządzony notarialnie – może zostać unieważniony z kilku powodów. Najczęściej dotyczy to braku zdolności testatora do sporządzenia testamentu. Dokument będzie nieważny, jeśli został sporządzony przez osobę niepełnoletnią, ubezwłasnowolnioną albo pozbawioną zdolności do czynności prawnych. W praktyce dotyczy to głównie osób starszych lub chorych, u których mogło występować otępienie, demencja lub inne zaburzenia psychiczne. W takich przypadkach sąd bada, czy osoba spisująca testament była świadoma swojej decyzji.

Drugim istotnym powodem nieważności może być sporządzenie testamentu pod wpływem groźby, przymusu lub istotnego błędu. Chodzi o sytuacje, gdy testator działał pod wpływem silnej presji psychicznej lub fizycznej, albo został wprowadzony w błąd – na przykład myślał, że jeden ze spadkobierców nie żyje. Udowodnienie takich okoliczności nie jest proste i zwykle wymaga przedstawienia zeznań świadków, dokumentacji medycznej oraz opinii biegłych.

Błędy formalne

Choć testament notarialny przygotowuje specjalista, również tutaj mogą wystąpić błędy formalne. Jeśli zabraknie podpisu testatora, dokument nie zostanie prawidłowo odczytany lub nie uwzględni okoliczności uniemożliwiających podpis, może zostać uznany za nieważny.

To samo dotyczy sytuacji, w której testator nie zna języka polskiego, a notariusz nie zapewnił obecności tłumacza przysięgłego.

