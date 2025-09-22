Segregacja słoików i nakrętek. Najczęstszy błąd Polaków

Segregacja odpadów to jeden z kluczowych elementów dbania o środowisko. Choć wydaje się prosta, wciąż sprawia trudności – szczególnie w przypadku słoików z przetworami. Co zrobić ze słoikiem, którego zawartość się zepsuła, i gdzie wyrzucić zakrętkę?

Słoiki a segregacja – co z resztkami przetworów?

Prawidłowo opróżniony słoik należy wrzucić do zielonego pojemnika na szkło. To pozwala mu trafić do recyklingu i odzyskać surowiec praktycznie bez końca. Nie trzeba go dokładnie myć – wystarczy usunąć resztki. Warto jednak przepłukać go wodą, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

Problem pojawia się, gdy zawartość przywarła do ścianek, np. spleśniały sos. W takim przypadku słoik z resztkami powinien trafić do odpadów zmieszanych, aby nie zanieczyścić partii szkła w recyklingu. Same resztki warzyw czy owoców można wyrzucić osobno do brązowego pojemnika na bioodpady.

Co z zakrętką?

Nakrętki, zarówno plastikowe, jak i metalowe, należy wrzucać do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Rozdzielanie słoików i nakrętek jest istotne, aby proces odzyskiwania surowców przebiegał prawidłowo.

Szkło to wyjątkowo wartościowy surowiec wtórny – można je przetwarzać bez końca, bez utraty jakości. Jednak zanieczyszczony słoik wyrzucony do kontenera na szkło może zepsuć całą partię przeznaczoną do recyklingu. Dodatkowo stare, spleśniałe przetwory mogą być źródłem bakterii i grzybów, co stanowi zagrożenie sanitarne.

Jak uprościć sobie segregację?

Najlepiej od razu oddzielać słoik, zakrętkę i resztki jedzenia. Dobrym rozwiązaniem jest mały pojemnik na bioodpady w kuchni, dzięki czemu resztki owoców i warzyw można łatwo wyrzucić do właściwego kosza.

Uwaga! Do pojemnika na szkło nie powinny trafiać ceramika, lustra, żarówki, szkło żaroodporne ani kryształowe – wymagają innej formy segregacji.

