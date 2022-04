Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Czy osoba małoletnia może posiadać dowód osobisty? Jak najbardziej ma do tego prawo, choć nie jest obowiązkiem, by jego rodzice lub opiekunowie prawni wnioskowali o wydanie takiego dokumentu. W jakich sytuacjach może się okazać przydatny? Jak i gdzie go wyrobić? Sprawdź!

Kiedy potrzebny jest dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty dla dziecka może służyć jako dokument potwierdzający jego tożsamość, obywatelstwo oraz prawa rodzicielskie opiekunów. Służy więc jako dokument identyfikacyjny i niezbędny podczas zagranicznej podróży, ale tylko do krajów Unii Europejskiej, państw należących do Strefy Schengen oraz innych krajów, których granicę można przekroczyć za okazaniem dowodu osobistego. Jeśli wybierasz się z dzieckiem na wyjazd do pozostałych państw, niezbędne będzie wyrobienie paszportu.

Dowód osobisty może mieć każda niepełnoletnia osoba – od kilkudniowego niemowlęcia po nastolatka, który nie ukończył jeszcze 18 lat, aż do osób dorosłych.

Co jest potrzebne do wyrobienia dowodu dla dziecka?

Czy do wyrobienia dowodu dla dziecka są potrzebni oboje rodzice? Wniosek o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Do jego wyrobienia niezbędne są:

wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka – internetowy lub złożony stacjonarnie,

dokument tożsamości rodzica/ opiekuna/ kuratora – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku opiekuna lub kuratora orzeczenie sądu,

dowód osobisty lub paszport dziecka – jeśli takowy posiada,

zdjęcie do dowodu – powinno być aktualne, bez okularów z ciemnymi szkłami, nakrycia głowy etc., powinno przedstawiać całą głowę i górną część barków, a twarz powinna zajmować 70-80% fotografii.

Jak i gdzie wyrobić dowód dla dziecka?

Możliwe jest złożenie wniosku na dwa sposoby – osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić i którą metodę wybrać?

Złożenie wniosku przez internet to zdecydowanie prostsza i szybsza opcja. Niezbędne będzie jednak posiadanie elektronicznego potwierdzenia tożsamości, do których należą: profil zaufany, certyfikat kwalifikowany oraz e-dowód. Jeśli chcesz skorzystać z logowania za pomocą e-dowodu, potrzebna będzie również skrzynka ePUAP, która służy do komunikacji z urzędem. Jak złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka przez internet?

Wejdź na stronę gov.pl i odszukaj zakładkę dotyczącą wnioskowania o dowód osobisty Kliknij przycisk Złóż wniosek – zostaniesz przeniesiony na stronę login.gov.pl Wybierz preferowany sposób logowania (e-dowód lub profil zaufany lub logowanie za pomocą banku) Zaznacz, czy jesteś rodzicem, opiekunem czy kuratorem dziecka Uzupełnij dane swojego dziecka lub podopiecznego Uzupełnij dane rodziców lub opiekunów Zaznacz powód ubiegania się o wyrobienie dokumentu dla dziecka Wybierz urząd, w którym najlepiej Ci będzie odebrać gotowy dowód osobisty Dodaj załączniki – tzn. zdjęcie dziecka oraz inne, jeśli takie będą wymagane Wpisz dane kontaktowe – adres e-mail oraz numer telefonu Podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikacyjnego lub e-dowodu

W swojej skrzynce ePUAP oraz w skrzynce e-mail znajdziesz potwierdzenie złożenia wniosku.

Złożenie wniosku w urzędzie to druga z możliwości. Możesz się udać do dowolnego urzędu gminy znajdującego się na terenie naszego kraju. Co musisz zrobić, wybierając tę opcję wyrobienia dowodu dla swojego dziecka?

Pobierz, wydrukuj i uzupełnij wniosek o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego. Znajdziesz go na stronie gov.pl. Jeśli nie masz takiej możliwości, wniosek możesz pobrać w urzędzie i uzupełnić go na miejscu. Udaj się do wybranego urzędu gminy w celu złożenia wniosku

Jeśli rodzic, opiekun lub kurator wnioskujący o dowód dla dziecka nie może stawić się osobiście w urzędzie, możliwe jest dopełnienie formalności poza nim. Skorzystać z tej opcji mogą osoby chore, z niepełnosprawnościami lub innymi przeszkodami, które uniemożliwiają przybycie do placówki. Wówczas należy się skontaktować z organem gminy, który powinien przyjąć dane dziecka oraz osoby dorosłej. Następnie przybędzie on do wnioskodawcy w celu zebrania niezbędnych dokumentów i załączników.

Jak długo czeka się na dowód osobisty dla dziecka?

Czas oczekiwania na wydanie dowodu dla dziecka wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku online lub stacjonarnie. Możliwa jest weryfikacja, czy dokument jest już gotowy do odebrania. Należy to zrobić przez internet, podając numer wniosku.

Gdzie odebrać dowód osobisty dziecka?

Dokument musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek lub który we wniosku online wybrano jako miejsce odbioru. Przy odbiorze konieczne jest okazanie swojego dowodu osobistego lub paszportu w celu weryfikacji tożsamości oraz dokumentu dziecka, jeśli taki posiada.

Podczas odbioru dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego powinni być obecni zarówno dziecko, jak i osoba dorosła. Odebrać dokument może jeden z rodziców lub opiekunów – ten, który składał wniosek lub ten, który go nie składał. Dokument można jednak odebrać samodzielnie bez obecności dziecka w dwóch przypadkach:

jeśli dziecko ma poniżej 5 lat,

jeśli dziecko jest w wieku od 5 do 12 lat, ale było obecne podczas składania wniosku w urzędzie.

Dziecko powyżej 12.roku życia musi być obecne podczas odbioru dokumentu lub może odebrać go samodzielnie, jeśli w chwili składania wniosku ma ukończone 13 lat. Podczas odbioru można ustanowić 4-cyfrowy kod PIN do logowania, a także 6-cyfrowy kod PIN i PUK do podpisu elektronicznego, jednak podpis stanie się ważny dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat.

Ile kosztuje dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty dla dziecka jest całkowicie bezpłatny. To dobra wiadomość, bowiem za wyrobienie paszportu trzeba uiścić stosowną opłatę, która wynosi od 15 zł w przypadku dziecka, które ma poniżej 5 lat i pochodzi z rodziny wielodzietnej do nawet 140 zł w przypadku dokumentu dla nastolatka w wieku od 13 do 17 lat.

Jak długo jest ważny dowód osobisty dla osoby niepełnoletniej?

To, jak długo ważny jest dokument, zależy od wieku dziecka. Dzieci poniżej 12. roku życia otrzymają dowód ważny przez 5 kolejnych lat liczonych od dnia jego wydania. Osoby powyżej 12. roku życia odbiorą dowód ważny przez 10 lat. Jest jednak wyjątek, bowiem dzieci po ukończeniu 12 lat otrzymują dowód z zawartymi odciskami palców. Jeśli pobranie odcisków nie było możliwe, wówczas data ważności dokumentu jest skrócona do roku, co oznacza, że po dwunastu miesiącach będzie on nieważny.

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w kwestii wydania dokumentu tożsamości dla dziecka. Można wnioskować o wydanie dokumentu nawet dla kilkudniowego niemowlęcia. Co ważne, do wydania dokumentu nie jest wymagana zgoda obojga rodziców – wniosek może zatem złożyć tylko jeden z rodziców lub opiekunów.

