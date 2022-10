Jak rozliczyć PIT w Katowicach?

PIT w Katowicach – deklaracja według miejsca zamieszkania

Na początku warto wyjaśnić jedną podstawową kwestię. Urząd skarbowy, w którym będziemy składać zeznanie podatkowe, wybieramy nie według miejsca zameldowania, tylko zgodnie z naszym miejscem zamieszkania. Niezależnie od tego, czy zameldowany jesteś we Wrocławiu czy Warszawie – jeżeli przeprowadziłeś się, rekrutowałeś na oferty pracy w Katowicach i po prostu mieszkasz oraz czynnie uczestniczysz w życiu społecznym w Katowicach, to właśnie w urzędzie stolicy województwa śląskiego powinieneś złożyć deklarację PIT.

Bardzo ważne jest, aby podczas wypełniania PIT wpisać miasto, w którym się rzeczywiście mieszka i pracuje. Dzięki temu ma ono lepsze szanse na rozwój. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych to znaczna część budżetu Katowic, miasto z tego tytułu każdego roku uzyskuje pokaźne kwoty. Dla mieszkańców oznacza to nowe inwestycje, które poprawiają komfort życia. Katowiczanie mogą pochwalić się rozbudową infrastruktury, budową nowych dróg rowerowych, kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, a także trzech nowych basenów miejskich. Warto również wspomnieć o przebudowie węzłów drogowych w Piotrowicach i Giszowcu – dochód z podatku grał istotną rolę w tych inwestycjach, dlatego lokalne rozliczanie jest tak ważne dla miasta i jego mieszkańców. Umożliwia to funkcjonowanie gminy.

PIT w Katowicach – Katowicka Karta Mieszkańca

Miasto Katowice wyszło do mieszkańców z bardzo ciekawą inicjatywą – Katowicką Kartą Mieszkańca. Karta ta stanowi element polityki promocyjnej i społecznej, jej celem jest zachęcenie mieszkańców do płacenia podatków właśnie w tym mieście. Ponadto ma ona również wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej, ułatwia także dostęp do różnego rodzaju dóbr kultury, a także rekreacji i sportu. Warto tutaj przytoczyć przykład nowo powstałych basenów – osoby nieposiadające karty płacą za każdą godzinę 20 zł, podczas gdy katowiczanie z KKM jedyne 8 zł. Osoby interesujące się kulturą również zyskują na karcie. Bilety do teatru „Ateneum” czy do Muzeum Historii Katowic są nawet o 50% tańsze dzięki niej. Oczywiście takich wydarzeń i instytucji kultury jest znacznie więcej, podobnie jak innych placówek, które oferują spory rabat dla posiadacza KKM.

Co zatem trzeba zrobić, aby otrzymać KKM? Wystarczy, że rozliczasz podatek dochodowy w Katowicach – ten fakt uprawnia Cię do wyrobienia karty i korzystania ze zniżek oraz innych korzyści. Program ten dotyczy naprawdę wielu obszarów, takich jak: turystyka i wypoczynek, zdrowie i pomoc społeczna, kultura, sport i rekreacja, handel i usługi, opłaty parkingowe, a nawet oświata i wychowanie. Warto zatem rozliczać PIT w Katowicach – zyskuje na tym miasto, a przez to każdy jego mieszkaniec.

Katowice – jak rozliczyć PIT?

Podczas wypełniania deklaracji PIT, możesz skorzystać zarówno z formy tradycyjnej (papierowej), jak i z formy elektronicznej – wybierz sposób, który bardziej Ci odpowiada. W pierwszym przypadku wpisz Urząd Skarbowy właściwy Twojemu miejscu zamieszkania w Katowicach. W drugim przypadku wejdź na stronę www.podatki.gov.pl – sposób ten jest szybszy, a system pomoże Ci sprawnie przejść przez cały proces. Dodatkowo osoby, które składały zeznanie internetowo, mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku – w ciągu zaledwie 45 dni. W przypadku zeznań papierowych czas ten może wydłużyć się nawet do 3 miesięcy. Aby rozliczyć PIT przez Internet, oprócz podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko i datę urodzenia, musimy również przygotować NIP lub PESEL, a także kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za poprzedni rok.

Rodzaje PIT – który wybrać?

PIT-36 – składają głównie osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą (pozarolniczą bądź z działu specjalnej produkcji rolnej) opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Przychody mogą pochodzić ze źródeł krajowych i zagranicznych. PIT-36 dotyczy również przychodu z takich źródeł jak umowa najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych (opodatkowanych według skali). Jeżeli jeden z małżonków powinien rozliczać się za pomocą formularza PIT-36, a drugi z nich za pomocą PIT-37, do wspólnego zeznania należy zastosować PIT-36.

PIT-36L – również składają go osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, ale wybrały opodatkowanie podatkiem liniowym. Nie ma tutaj możliwości rozliczania się z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy skorzystania z kwoty wolnej od podatku. W przypadku uzyskania przychodów również z innych źródeł niż własna działalność gospodarcza, konieczne będzie złożenie dodatkowej deklaracji.

PIT-28 – przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym. Dotyczy również dochodów z najmu rozliczanego w ten sam sposób.

PIT-37 – czyli najpopularniejsza w Polsce deklaracja, dotyczy dochodów uzyskanych z umów o pracę, umów zlecenie czy umów o dzieło. Warunek jest tutaj prosty – to pracodawca/zleceniodawca musi w naszym imieniu obliczyć, pobrać i przekazać odpowiednie kwoty do urzędu skarbowego.

PIT-38 – obejmuje dochody kapitałowe, z tytułu np. odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy udziału w spółkach posiadających osobowość prawną, a także z przychodów z inwestycji w kryptowaluty.

PIT-39 – dotyczy podatników, którzy uzyskali przychody ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

PIT-OP –jest to oświadczenie emeryta i rencisty o przekazaniu 1,5% podatku na rzecz wybranej OPP.

Przepisy Nowego Ładu zakładają, że od 2023 roku na rzecz OPP będziemy mogli przekazać 1,5% podatku, zamiast dotychczasowego 1%. Zasadą tą objęte będą oczywiście roczne rozliczenia podatku już za rok 2022. Warto pamiętać, że wskazując daną fundację, podatnik nic nie traci, w przeciwnym razie pieniądze te trafiłyby po prostu do Skarbu Państwa. Dla nas to mały gest, jednak dla tych organizacji znaczy bardzo dużo – umożliwia sprawne funkcjonowanie i zakup niezbędnych rzeczy. Wystarczy, że w deklaracji podatkowej uzupełnimy dosłownie dwa pola: w jednym z nich należy wpisać numer KRS danej organizacji, a w drugiej przekazywaną kwotę, nie większą od wspomnianego 1,5%. Przy wpisywaniu numeru KRS bardzo ważne jest uniknięcie błędu, gdyż w takiej sytuacji pieniądze nie trafią do organizacji, a korekta może być niemożliwa.

W deklaracji podatnik może również zaznaczyć zgodę na przekazanie swoich danych do danej OPP. W takiej sytuacji organy skarbowe podadzą obdarowanej organizacji informacje, takie jak nasze imię i nazwisko, adres, wysokość przekazanej kwoty oraz jej cel szczegółowy. Takie dane są często używane w celu złożenia podziękowań.

1,5% PIT dla OPP – jaką organizację wybrać?

Nasze 1,5% podatku trafi do organizacji wskazanej przez nas w deklaracji. Takich fundacji i stowarzyszeń jest naprawdę bardzo dużo, a zakres ich działalności jest niezwykle rozmaity. Mogą to być bowiem organizacje działające na rzecz ochrony i pomocy dla zwierząt, osób niepełnosprawnych, dzieci czy ochrony środowiska. Organizacje działające w obszarze kultury, edukacji, sportu i rekreacji również mogą otrzymać część naszego podatku. Na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego znajdziesz listę organizacji, które mają status organizacji pożytku publicznego i uprawnione są do otrzymania 1,5% Twojego podatku.

