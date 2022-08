Jak i gdzie rozliczyć PIT w Warszawie?

Jeżeli masz problem z wypełnieniem dorocznej deklaracji podatkowej, nie przejmuj się – nie jesteś jedyny. Wbrew pozorom nie jest to najbanalniejsza, a z całą pewnością nie najprzyjemniejsza czynność, jaką możesz skojarzyć ze swoją pracą czy działalnością gospodarczą. Wierzymy jednak, że korzystając z naszego artykułu, wszelkie Twoje problemy związane z rozliczeniem podatkowym, odejdą w niepamięć.

Co to jest PIT?

PIT (z ang. „Personal Income Tax”) to po prostu podatek dochodowy od osób fizycznych. Do jego zapłaty zobowiązany jest każdy z obywateli, przeznaczając na wydatki Skarbu Państwa określony procent wszelkich uzyskiwanych przez siebie dochodów. O wysokości podatku stanowi odpowiednia skala podatkowa, ściśle powiązana z łączną kwotą rocznego dochodu jednostki. Zwykle, to pracodawca będzie odprowadzał za nas podatek do odpowiedniego urzędu, jednak naszą rolą będzie dopełnienie formalności, poprzez wypełnienie i przekazanie deklaracji podatkowej.

Ministerstwo Finansów dostarcza obywatelom odpowiednich wzorów deklaracji (formularze PIT), które ci zobowiązani są wypełnić. Rodzaj wypełnianego przez nas PIT-u, zależny jest od wybranej wcześniej formy opodatkowania, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, oraz od typu uzyskiwanych dochodów. Warto pamiętać, że łączną kwotę do zapłaty, należy pomniejszyć o tzw. „kwotę wolną od podatku” – w roku 2022 wynosi ona 30 000 zł.

Co więcej, należność można pomniejszyć również o inne kwoty – nie jest prawdą, jakoby był to przywilej zarezerwowany wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Istnieje wiele ulg, które powinieneś uwzględnić w trakcie wypełniania swojej deklaracji, oraz wiele poniesionych kosztów (np.: wydatki na leki, czy rehabilitacje) które zmniejszą ostateczną należność.

Gdzie rozliczyć PIT w Warszawie?

W teorii, samodzielne rozliczenie PIT-u nie jest trudne, choć może być czasochłonne i postawić przed nami parę niełatwych pytań, na które jednak z pomocą ogólnodostępnych instruktaży uda na się odpowiedzieć. Minusem rzeczonego indywidualizmu, może być to, że zapomnimy o odliczeniu należnych nam ulg, lub w ogóle nie będziemy świadomi ich istnienia – wówczas niepotrzebnie zapłacimy więcej, a Urząd Skarbowy nie obdaruje nas odpowiednią erratą (co niekoniecznie musi być owocem mniemanej złośliwości, a raczej faktu, że urzędnik również nie dysponuje pełną informacją na temat ponoszonych przez nas kosztów). Zatem, jak i gdzie rozliczyć PIT w Warszawie?

Rozliczenie PIT-u – najszybciej przez internet

Jeśli czujesz się na siłach, by samodzielnie wypełnić niezbędną deklarację podatkową, wówczas najefektywniej zrobisz to przez Internet. W tym celu, możesz skorzystać z rozmaitych, dostępnych w sieci programów (najczęściej płatnych) lub bezpłatnych, oferowanych bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Ostateczne złożenie deklaracji, po wypełnieniu niezbędnych formularzy, powinno nastąpić za pośrednictwem rządowej strony. Możesz się na niej zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu, lub aplikacji mobilnej mObywatel. Twoje zeznanie trafi bezpośrednio do docelowego urzędu. To dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą więcej czasu poświęcić dla siebie, lub zbyt wiele zajmuje im praca. Warszawa przoduje w ilości deklaracji składanych przez internet, jednak metoda ta zyskuje na popularności również w innych częściach kraju.

Jak rozliczyć PIT osobiście?

Do nieco bardziej tradycyjnych metod, będzie należało osobiste złożenie wypełnionego druku w siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego. Oprócz aspektu technologicznego, gdzie klawiaturę zastąpi nam długopis, a ekran monitora kartka papieru, takie rozwiązanie nie będzie się niczym różniło i jest dobre dla wszystkich tych, którzy z jakichś względów stronią od cyfryzacji. Ostatecznie, możesz również wypełnić formularz i przesłać go do skarbówki pocztą.

Biuro rachunkowe – najbezpieczniejszy i najkorzystniejszy sposób

Niemniej, preferowanym przez wielu Polaków rozwiązaniem, jest przekazanie swoich podatkowych problemów w ręce ekspertów, czyli księgowej z lokalnego biura rachunkowego. Rozliczenie PIT-u w Warszawie, podobnie jak w innych częściach kraju, jest dla wielu z nas zbyt skomplikowane lub zbyt czasochłonne. Skorzystanie z usług księgowych, nie tylko zdejmie z nas brzemię osobistego dotykania się tego przykrego obowiązku, ale prawdopodobnie osłodzi go znacznie pomniejszoną, ostateczną należnością.

Specjaliści w zakresie podatków, doskonale poruszają się wśród stosów ustaw i przepisów, określających przysługujące nam ulgi czy zwolnienia i na pewno nie omieszkają zawrzeć ich w Twojej podatkowej deklaracji. Jedyny minus może stanowić fakt, że ich usługi nie są darmowe, jednak biorąc pod uwagę płynącą z nich korzyść, prawdopodobnie i tak „wyjdziesz na plus”.

Rodzaje PIT-ów

Żeby w sposób właściwy wypełnić deklarację podatkową, musisz wiedzieć jaki rodzaj PIT-u wybrać. Poszczególne formularze różnią się od siebie, w zależności od charakteru uzyskiwanych dochodów. W niektórych przypadkach, niezbędne będzie wypełnienie kilku druczków, choć większość z nas powinien interesować wyłącznie PIT-37. Niemniej, warto zapoznać się z poszczególnymi ich typami, szczególnie wówczas, gdy zamierzamy samodzielnie zabrać się za wypełnianie deklaracji.

PIT-37 – dla osób zatrudnionych na umowach

PIT-37, to zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj składanych deklaracji. Zobowiązani do jego wypełnienia są wszyscy Ci, którzy osiągają dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, lub wykonywania obowiązków na podstawie umów cywilnoprawnych. W takich przypadkach, to pracodawca (lub zleceniodawca) zobowiązany jest do odprowadzenia wszelkich należności. W naszej gestii leży wyłącznie wypełnienie PIT-u i potencjalnie otrzymanie zwrotów z tytułu naliczonych ulg.

PIT-36 – dla prowadzących działalność gospodarczą

Analogicznie do powyższego, PIT-36 przeznaczony jest dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i to na jej podstawie się bogacą. Warto jednak mieć na uwadze, że dotyczy on wyłącznie tych podatników, którzy rozliczają się na podstawie skali podatkowej – w przypadku ryczałtu, należy wypełnić inny druk. Pamiętaj również, że przedsiębiorcy rozliczający podatek liniowy, powinni wypełnić PIT-36L.

PIT-28 – w przypadku ryczałtu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy wybrali taką formę opodatkowania, jak i osób fizycznych, które uzyskują dochody z tytułu najmu, dzierżawy i tytułów pokrewnych. Takie osoby powinny wypełnić PIT-28.

PIT-38 – w przypadku zbycia instrumentów finansowych

Wszystkie osoby, którym udało się zarobić dzięki sprzedaży rozmaitych instrumentów finansowych, powinny wypełnić PIT-38. W skład opisywanych instrumentów, wchodzą między innymi papiery wartościowe czy akcje spółek giełdowych, a także wszelkie tytuły im pokrewne – wliczając realizację osobistych praw z nich wynikających.

PIT-39 – dla prywatnych zbywców nieruchomości

PIT-39 dotyczy osób fizycznych, które osiągnęły dochody z tytułu zbycia nieruchomości. Nie dotyczy on jednak przedsiębiorców, działających w rzeczonej branży (dla nich jest PIT-36), ani osób, które czerpią korzyści z wynajmu domów, mieszkań, czy innych powierzchni – ci powinni wypełnić PIT-28.

Jak rozliczyć PIT – o czym trzeba pamiętać?

Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się gdzie i jak rozliczyć PIT w Warszawie, czy może w innym miejscu w Polsce, musisz pamiętać przede wszystkim o trzech fundamentalnych kwestiach. Pierwszą z nich, jest oczywiście wybór odpowiedniego formularza, dzięki któremu odpowiednio rozliczysz uzyskane dochody – jest on zależny od charakteru uzyskiwanego dochodu. Drugą sprawą są rozmaite ulgi i odliczenia, z których możesz korzystać. Wypełniając zeznanie podatkowe, postaraj się jak najdokładniej przewertować zakres przysługujących Ci praw – możesz na tym sporo zaoszczędzić!

I na koniec, rozważ, czy chcesz podjąć samodzielną próbę rozliczenia podatku, czy preferujesz jednak skorzystanie z usług specjalistów. Ostatnia z opcji polecana jest szczególnie tym osobom, które nie są za pan brat z panującymi aktualnie przepisami – korzystając z pomocy księgowego, masz pewność, że wszystkie ulgi podatkowe zostaną właściwie naliczone, a samo zeznanie nie będzie zawierało żadnych błędów formalnych.

