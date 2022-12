Jak rozliczyć PIT w Siedlcach?

PIT to skrócona nazwa od angielskiego Personal Income Tax, czyli osobistego podatku dochodowego. Zaliczany jest do grupy podatków bezpośrednich, ponieważ podmiotem opodatkowanym jest osoba fizyczna uzyskująca przychody z tytułu:

wynagrodzenia ze stosunku pracy – także z umowy o dzieło i zlecenie,

emerytury, renty lub zasiłku,

prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,

wykonywania wolnego zawodu,

działalności twórczej.

PIT to dokument urzędowy, który składa się raz w roku. Stanowi podstawę zapłaty podatku w należnej kwocie. Zawarte w nim dane to oficjalne informacje dla urzędu skarbowego dotyczące przychodów, kosztów, zaliczek, ulg, odliczeń, dochodu, metod i form opodatkowania. Istnieje kilka wzorów deklaracji PIT. Każdy jest przypisany do innego rodzaju podatnika rozliczającego się za dane rodzaje przychodów, czy w danej formie opodatkowania.

Rodzaje PIT-ów

Jak wspomnieliśmy, istnieje kilka wzorów deklaracji PIT. Do najpopularniejszych należą:



PIT-28 – przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz osób uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy bądź poddzierżawy, a także w wypadku przychodów uzyskiwanych za spółek osób fizycznych;

PIT-36 – przeznaczony m.in. dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, osób wykonujących działalność nieewidencjonowaną, dla podatników uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy bądź poddzierżawy, ze źródeł przychodów położonych za granicą i z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych;

PIT-37 – przeznaczony dla pracowników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz osiągają przychody z umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło;

PIT-38 – przeznaczony m.in. dla osób, które w roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, realizacji wynikających z nich praw oraz udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Kto w Siedlcach musi złożyć deklaracje PIT?

Złożenie deklaracji PIT to obowiązek każdego podatnika w Siedlcach. Dotyczy on wszystkich osób, które za swoją pracę otrzymały w poprzednim roku podatkowym dochód, nawet jeśli był niższy od kwoty wolnej od podatku, która wynosi 8 tys. lub poniosły stratę. Mało tego, również przedsiębiorcy, którzy zawiesili swoją działalność i nie prowadzili jej przez cały rok, są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej.

Komu przysługuje zwolnienie ze składania zeznania podatkowego w Siedlcach?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieją pewne dochody, które nie podlegają opodatkowaniu. Co to oznacza? To, że osoby, które je uzyskują, są zwolnione z obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Dotyczy to jednak sytuacji, w której nie otrzymują innych przychodów. Do tej grupy należą między innymi:



zasiłki pogrzebowe,

odprawy i odszkodowania,

stypendia i zapomogi,

alimenty na dzieci,

kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczeń,

świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów,

wygrane w grach, loteriach i zakładach wzajemnych do wysokości 2280 zł.

Zeznania podatkowego w Siedlcach nie muszą także składać wszystkie osoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych przychodów w danym roku podatkowym, czyli np. niepracujące osoby będące na utrzymaniu współmałżonka i studenci na utrzymaniu rodziców, ale także niektóre osoby do 26. roku życia (dotyczy osób, które miały przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł).

Rozliczenie PIT-u w Urzędzie Skarbowym w Siedlcach

Najbardziej tradycyjną formą złożenia deklaracji PIT w Siedlcach jest udanie się do lokalnego Urzędu Skarbowego, który mieści się przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 45. Placówka jest czynna w poniedziałek między 8:00 a 18:00 i od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Zanim jednak pójdziemy do urzędu, należy wypełnić papierowy formularz PIT. Należy przy tym pamiętać, aby wybrać właściwy formularz. Deklarację PIT można zanieść osobiście lub wysłać ją listem poleconym. Ważne jednak, aby dotarła do urzędu do 2 maja 2023 roku (w przypadku rozliczenia za rok 2022).

Złożenie deklaracji PIT przez Internet

Od czasów pandemii koronawirusa Minister Finansów apeluje, aby deklaracje podatkowe składać online, zwłaszcza, że obecnie jest to banalnie proste. Z każdym rokiem coraz więcej mieszkańców Siedlec wybiera PIT elektroniczny, ponieważ jest to szybszy i wygodniejszy sposób niż stanie w kolejce w Urzędzie Skarbowym. Jak to właściwie zrobić? Możliwości są dwie. Pierwsza to rozliczenie za pomocą programu do rozliczeń rocznych, druga – za pomocą programu Ministerstwa Finansów e-pit.

Złożenie deklaracji PIT za pomocą programu do rozliczeń rocznych polega na wypełnieniu formularza online i przesłaniu go do odpowiedniej jednostki. W tym celu należy ściągnąć na dysk komputera specjalny program do rozliczania PIT lub założyć bezpłatne konto na dedykowanym do tego portalu. Do wyboru jest wiele takich programów, a poruszanie się po ich panelach nie stanowi większego problemu, ponieważ program prowadzi nas krok po kroku, podpowiadając, co należy robić.

Zeznanie podatkowe w Siedlcach można złożyć także za pomocą programu Ministerstwa Finansów e-pit, logując się na stronie rządowej. Aby to zrobić, należy podać swoje dane lub zalogować się przez profil zaufany. Strona przekieruje nas do gotowego zeznania podatkowego przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową.

Jak wypełnić deklarację PIT – samodzielnie, czy korzystając z usług specjalisty w Siedlcach?

Praca w Siedlcach zobowiązuje do rozliczania PIT-u. Deklarację można wypełnić samodzielnie, ponieważ obecnie jest to bardzo łatwe. Tak naprawdę polega to bardziej na sprawdzeniu, czy w przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową naszym zeznaniu podatkowym wszystko się zgadza. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z usług specjalisty, czyli doradcy podatkowego lub biura księgowego. Dzięki temu zyskamy pewność, że deklaracja będzie poprawnie wypełniona, co pozwoli uniknąć konieczności składania korekt i wyjaśnień. W Siedlcach z opcji tej korzystają głównie przedsiębiorcy, gdyż w przypadku prowadzenia firmy rozliczenie podatku jest nieco bardziej skomplikowane. Zdarza się jednak, że i osoby prywatne zgłaszają się do biur rachunkowych po pomoc w tym temacie.

