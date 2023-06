Poznaj swoje prawa jako konsument. Gdzie możesz zgłosić oszustwo?

Prawo konsumentów jest zbiorem informacji, które każdy konsument powinien znać. Jasno przedstawia, w jakich sytuacjach możemy stać się ofiarami oszustwa. Dotyczy to zakupu różnego rodzaju towarów i usług. Sprawdźmy, na co powinniśmy zwracać uwagę przy zakupach oraz gdzie kierować skargi na przedsiębiorców.

Co obejmuje ochrona konsumenta?

Ochrona konsumenta to zabezpieczenie go przed nieetycznymi działaniami ze strony firm. Związane jest to z zapisami na umowie, jak również z możliwością zwrotu towaru. Od 2021 roku za konsumenta uważa się również właściciela działalności gospodarczej.

Jakie są prawa konsumenta?

Istnieje kilka praw konsumenta, podzielonych na różnego rodzaju kategorie. Dotyczą one zarówno zdrowia, życia, jak i informacji.

Ochrona zdrowia, prywatności i bezpieczeństwa

W konstytucji zawarta jest informacja o ochronie konsumentów. Dotyczy to sytuacji zagrażającej zdrowiu czy bezpieczeństwu. Towar nie może stanowić żadnego zagrożenia przy prawidłowym jego wykorzystaniu.

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

W przypadku szkody spowodowanej jakimś towarem sprawę reguluje Kodeks Cywilny. Jeśli produkt używany był zgodnie z instrukcją, a został uszkodzony, konsument ma prawo żądać odszkodowania. Kodeks Cywilny jednak mówi również o niskiej szkodliwości czynu. Dotyczy to sytuacji, w której równowartość utraconych dóbr nie przekracza 500 zł.

Bezpieczny produkt

Mamy prawo wiedzieć, jak bezpiecznie korzystać z danego produktu. Opakowanie powinno zawierać w sobie instrukcję montażu oraz odpowiedniego użytkowania towaru. Oprócz tego informacje o produkcje powinny zawierać:



komunikat o oddziaływaniu na inne produkty;

jego wygląd;

informację o grupie klientów, dla których przedmiot jest nieodpowiedni (np. dzieci).

Ochrona prywatności

W konstytucji zawarta jest również informacja o ochronie prywatności. Istotna jest w tym punkcie ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Dotyczy to głównie sprzedaży bezpośredniej poza punktem handlowym. Konsument może odmówić, jeśli sprzedawca nachodzi go w domu czy w pracy.

Prawo do rękojmi

Konsument ma prawo złożyć reklamację i dochodzić odpowiedzialności ze strony przedsiębiorcy. Zwykle wykorzystywane jest to w przypadku ujawnienia wady towaru lub źle zrealizowanej usłudze. Okres zgłoszenia nieprawidłowości, wynosi dwa lata. Zgłaszając rękojmię/reklamację, klient może żądać:

otrzymania nowego towaru;

otrzymania naprawionego starego towaru;

otrzymania zwrotu pieniędzy;

możliwości odstąpienia od umowy.

Ochrona przed nadużyciami reklamy

Niedozwolone są reklamy sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzające klienta w błąd. Tyczy się to również reklam, które wpływają na łatwowierność dzieci. Kolejnym przykładem podawanym przez urzędy jest przesyłanie klientom niezamawianych przez nich towarów.

Informacje wprowadzające w błąd

Wprowadzenie w błąd polega na nieuczciwym wymuszeniu decyzji na konsumencie. W normalnej sytuacji mógłby on jej nie podjąć. Chodzi tutaj o:



przekazywanie nieprawdziwych informacji;

przekazywanie prawdziwych informacji, lecz w sposób niejasny dla klienta;

brak informacji o rzeczywistej kwocie obniżki.

Informacje dotyczące żywności

Opakowania środków spożywczych powinny zawierać szereg istotnych informacji. Obowiązkowo na opakowaniu znajdować się musi:



wykaz składników;

informacja o substancjach pomocniczych;

masa produktu;

nazwa firmy i adres importera;

kraj pochodzenia;

instrukcja użycia;

informacja o wartości odżywczej.

Gdzie zgłosić łamanie prawa?

Ochroną przedsiębiorców i konsumentów zajmuje się UOKiK. Weryfikuje poprawność działania firm oraz to, czy konsument ma w swoich roszczeniach rację. Na Twitterze urzędu regularnie pojawiają się informacje o kolejnych karach na przedsiębiorcach. Dodatkowo konsumenci znajdą tam porady w przypadku wykorzystania przez firmy nieuczciwych praktyk.

Jeśli potrzebujemy zweryfikować działanie danego przedsiębiorstwa, możemy skontaktować się z UOKiK na kilka sposobów. Dział porad dostępny jest pod numerem 801 440 220 lub 222 66 76 76. Możemy również napisać maila na adres [email protected] Dodatkowo na stronie dostępny jest formularz pozwalający znaleźć pomoc bezpośrednio w naszej miejscowości.

