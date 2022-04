Praca po 50. roku życia we Wrocławiu – możliwości i popularne branże

Rynek pracy we Wrocławiu jest bardzo różnorodny, dlatego osoby 50+ bez problemu mogą znaleźć zatrudnienie. Oczywiście każda branża rządzi się swoimi prawami i nie wszędzie jest równie łatwo. Gdzie zatem osoby po pięćdziesiątce najczęściej znajdują pracę? Zapraszamy do lektury.

Czy zmiana pracy po 50-tce jest możliwa?

Czasy, gdy w jednej firmie pracowało się przez całe życie, praktycznie minęły. Nie martw się jednak. Poszukiwanie pracy po 50. roku życia we Wrocławiu nie jest trudne. Pamiętaj, że każda rozmowa kwalifikacyjna jest formą autoreklamy, a tę można skutecznie przeprowadzić w każdym wieku. Obecnie pracę zmieniają wszyscy, więc rekruterów nie dziwią dojrzali kandydaci na dane stanowisko. Często wypadają nawet lepiej niż ich młodsi konkurenci, z uwagi na większe doświadczenie i lepszą znajomość branży.

Praca po 50. roku życia we Wrocławiu – popularne branże

Istnieje kilka obszarów, w których wiek wzmacnia pozycję pracownika jako specjalisty w danej dziedzinie. Są to na przykład zawody związane z prawem i medycyną. Osoby 50+ szybciej znajdą pracę niż osoby świeżo po studiach na stanowiskach zarządzających, nadzorczych czy dyrektorskich. Są także chętniej zatrudniani w branży budowlanej przy dużych i skomplikowanych inwestycjach z uwagi na ich doświadczenie i wiedzę ekspercką. Ponadto, często współpracują z firmami konsultingowymi, jako tzw. konsultanci zewnętrzni.

Jakie możliwości daje rynek pracy we Wrocławiu dla osób 50+?

Rynek pracy we Wrocławiu jest otwarty na osoby po 50. roku życia. Jest wiele zawodów, w których liczy się doświadczenie, a te – jak wiadomo – przychodzi z wiekiem.Pracodawcy we Wrocławiu chętnie zatrudniają dojrzałe księgowe, nauczycielki i pielęgniarki. Mile widziani są również doświadczeni lekarze, prawnicy i inżynierowie z różnych dziedzin. Co ważne, osoby 50+, które mają doświadczenie w danej branży, mają większe szanse od razu „wskoczyć” na stanowisko specjalisty lub starszego specjalisty bez konieczności udowadniania swojej wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie – od razu zarabiają więcej.

Dlaczego warto zatrudnić dojrzałego pracownika?

Dojrzały pracownik jest z reguły dokładniejszy od swoich młodszych kolegów. Osoby po 50. roku życia cechują się również większą odpowiedzialnością, starannością i pokorą. Ponadto z racji obecnego nacisku na studiowanie i robienie kariery naukowej, trudno o młodego pracownika, który ma umiejętności praktyczne. Mowa tu o zawodach takich jak elektryk, lakiernik czy księgowa. Dodatkowo pracodawcy zatrudniający starszych pracowników mają różne korzyści finansowe, np. zwolnienie z opłacania części składek, dofinansowanie do pracownika 50+ czy dopłatę do kursów.

Ile zarabiają osoby po 50. roku życia we Wrocławiu?

Mediana wynagrodzeń osób 50+ we Wrocławiu w 2021 roku wyniosła 6611 zł brutto miesięcznie, czyli nieco więcej niż średnie wynagrodzenie Polsce. Jednak 25% mieszkańców zarobiło poniżej 4850 zł brutto miesięcznie i tyle samo ankietowanych otrzymało pensje wyższe niż 9801 zł brutto miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenia kobiet wyniosły 5300 zł brutto miesięcznie, a mężczyzn 6966 zł brutto miesięcznie.

Jak i gdzie szukać ofert dla osób 50+?

Chcąc znaleźć pracę po 50. roku życia we Wrocławiu, rozejrzyj się za firmami, w których średnia wieku jest raczej wysoka, a pracownicy rzadko z niej odchodzą. To może być dobra wskazówka, że rekruter spojrzy na Ciebie przychylniej, ponieważ wiekiem będziesz pasować do reszty zespołu i istnieje większa szansa, że się w nim odnajdziesz. Zawsze też możesz zaczerpnąć informacji w Internecie. W sieci znajdziesz zarówno wiele ofert pracy, jak i opinie o zatrudnieniu w danej firmie.

Poza tym możesz spróbować poszukać pracy przez znajomych. Pracodawcy dużo chętniej zatrudniają osoby przez polecenie. Możesz też iść do Urzędu Pracy we Wrocławiu i skorzystać z programu aktywizacji osób po pięćdziesiątym roku życia. Dobrym rozwiązaniem jest również przejrzenie lokalnej prasy.

Praca po pięćdziesiątce – jak napisać CV?

Nieważne, ile masz lat, gdy szukasz pracy – Twoje CV zawsze musi wyglądać estetycznie i przejrzyście oraz zawierać informacje o Twoim doświadczeniu i wykształceniu. Chodzi bowiem oto, żebyś przedstawił swój wiek jako mocny atut i korzyść dla przyszłej firmy. Koniecznie wypisz swoje osiągnięcia na poprzednich stanowiskach, dodatkowe umiejętności i mocne strony. Dopasuj także CV do oferty – podkreśl te informacje, które są najważniejsze z punktu widzenia stanowiska, na które aplikujesz.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Zastanów się, jakie masz zalety jako pracownik 50+. Możesz wypisać wszystkie swoje mocne strony z podziałem na wykształcenie, umiejętności, doświadczenie i – co najistotniejsze – wiek. O co tutaj chodzi? Abyś przedstawił swój dojrzały wiek jako największy atut. Prawdopodobnie, dzięki wieloletniej pracy masz już bogate doświadczenie na kilku stanowiskach lub jesteś specjalistą w danej dziedzinie. Poza tym, jako osoba z bardzo dużym „bagażem” zawodowym łatwiej umiesz poradzić sobie z sytuacjami stresowymi, niespodziewanymi a nawet konfliktowymi. Przez to, że niejedno widziałeś, trudniej Cię zaskoczyć czy wyprowadzić z równowagi. Tego typu cechy właśnie warto podkreślić na rozmowie kwalifikacyjnej.

Co jeszcze warto podkreślić, gdy zmieniasz pracę po 50-tce?

Gdy zmieniasz pracę po 50-tce, liczy się wszystko – nawet drobiazgi, takie jak:

w domu nie czekają na Ciebie małe dzieci, więc j esteś bardziej dyspozycyjny i wypoczęty;

i wypoczęty; masz w sobie więcej cierpliwości i rozwagi niż młode osoby prosto po studiach;

niż młode osoby prosto po studiach; raczej nie będziesz myśleć w bliskiej przyszłości o zmianie pracy, a wiele firm chce się związać z danym pracownikiem na dłużej;

masz dużo większą wiedzę praktyczną i wyrobione nawyki, dzięki którym lepiej wykonujesz swoje obowiązki niż osoba, która dopiero zaczyna.

Przebranżawianie się osób 50+ – czy ma sens?

Do tej pory rozpatrywaliśmy sytuację osób 50+, które szukają zatrudnienia we Wrocławiu w tej samej lub podobnej branży, w której pracowały wcześniej. A co z tymi, którzy chcą spróbować czegoś zupełnie nowego? Czy mają jakąkolwiek szansę na zmianę branży, będąc osobami dojrzałymi? Okazuje się, że tak! Przy odrobinie wysiłku i samozaparcia mogą zmienić zawód. Bowiem nie tylko rynek pracy we Wrocławiu jest otwarty na osoby po 50. roku życia. Wiele firm szkoleniowych organizuje różnego rodzaju kursy, dzięki którym można nie tylko podnieść swoje kwalifikacje, ale również nauczyć się czegoś zupełnie nowego.

Nowe branże dla osób po pięćdziesiątce

Pandemia zmusiła wiele osób – także tych po pięćdziesiątce – do zmiany branży. Jednak także lata przed epidemią koronawirusa pokazują, że nie tylko młodzi ludzie poszerzają swoją kwalifikacje. Osoby dojrzałe coraz chętniej się przebranżawiają i zaczynają „opanowywać” takie branże jak:

IT i e-commerce,

farmacja,

branża kurierska,

praca biurowa,

praca w magazynie.

Przebranżawianie osób 50+ wynika z różnych powodów. Niektórzy odczuwają tzw. wypalenie zawodowe i potrzebują zmienić branżę. Inni postanowili połączyć swoją pasję z pracą, a jeszcze inni odkryli niszę i chcą pójść w jej kierunku. Część osób nie jest po prostu stworzona do wykonywania danego zawodu dłużej niż kilka lat, bo po prostu się nudzi i ciągle chce uczyć się czegoś nowego. Na szczęście dla nich XXI wiek sprzyja rozwojowi i poszerzaniu swoich kompetencji niezależnie od wieku.

