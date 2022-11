Rynek pracy w Żywcu – jak wygląda?

Województwo śląskie słynie z wielu miejsc pracy, jednak nie da się ukryć, że oferty pracy w Żywcu koncentrują się z większą siłą na kilku sektorach, w których rąk do pracy brakuje najbardziej. Mowa tutaj przede wszystkim o branży budowlanej i transportowej. Pracę bez trudu znajdą zatem robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, ślusarze, elektrycy czy geodeci. Wśród zapotrzebowania zgłaszanego przez drugi z sektorów, najczęściej pojawiają się kierowcy samochodów ciężarowych czy mechanicy pojazdów samochodowych.

Na kogo jeszcze czeka tu intratna praca? Żywiec jest bardzo elastyczny pod tym kątem, więc można zasadniczo założyć, że prędzej czy później odpowiedni wakat otrzyma każdy zdolny i chętny do pracy. Dużym zainteresowaniem w powiecie żywieckim cieszą się nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Nie wolno zapominać również o branży medycznej, gdzie deficyty odnotowywane są niemalże w całej Polsce. Lekarze i pielęgniarki często są wymieniani przez oferty pracy w Żywcu, pilnie poszukując chętnych kandydatów. Nie inaczej jest w przypadku branży IT, której dynamiczny rozwój obserwujemy na terenie całego kraju.

Czy na rynku pracy w Żywcu jest miejsce dla studentów i emerytów?

Emeryci i studenci nie powinni obawiać się wyrzucenia poza nawias lokalnego rynku pracy. Te dwie grupy społeczne najczęściej sięgają po wszelkiego typu prace dorywcze, na co rynek pracy w Żywcu szczęśliwie jest przygotowany. W obu przypadkach jednak trzeba liczyć się z tym, że do każdej z grup kierowane będą inne rodzaje ofert.

W przypadku emerytów, najczęściej obejmowaną przez nich posadę stanowi ochroniarz lub stróż nocny, choć posada kasjera czy kierowcy również leży w zasięgu ich możliwości. Dużo szerszym spektrum możliwości cieszą się studenci. Do najpopularniejszych zawodów wykonywanych przez nich w ramach pracy dodatkowej należą kasjer-sprzedawca, pracownik fast-food, kurier miejski czy magazynier.

W obu przypadkach można się spodziewać tego, że podstawę zatrudnienia stanowić będzie umowa zlecenie, choć umowa o pracę (również na część etatu) nie jest wykluczona. Duże sieci handlowe czy rozpoznawalne restauracje niejako zmuszone są do ścisłego przestrzegania zapisków Kodeksu Pracy, więc jeżeli ktoś poszukuje zatrudnienia wolnego od umów cywilnoprawnych, to właśnie tam powinien szukać punktu zaczepienia.

Praca zdalna w Żywcu – dla kogo?

Praca zdalna, lub przynajmniej w modelu hybrydowym, jest coraz częściej pożądana przez pracowników z wielu rozmaitych dziedzin. Jak pokazuje rzeczywistość, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, by zatrudnienie w takim trybie znaleźć w Żywcu. Rynek pracy, ze względu na wysoką konkurencyjność, musi pozostawać elastyczny i dostosowywać się również do wymagań stawianych przez potencjalnych pracowników.

Najłatwiej o zdobycie pracy zdalnej będą miały osoby, które swoją karierę wiążą z branżą IT, a więc programiści czy graficy. Podobna sytuacja dotknie pracowników z sektora marketingu – specjalistów ds. SEO czy copywriterów. Niemniej, trzeba podkreślić, że przechodzenie coraz większej ilości branż w zdalny tryb pracy, jest coraz powszechniejszą tendencją – oczywiście wszędzie tam, gdzie pozwolą na to rozwiązania technologiczne.

W wielu przypadkach praca zdalna może stanowić idealną alternatywę dla tych z nas, którzy poszukują przede wszystkim pracy dorywczej, czy na niepełny etat. Naturalnie, nie eliminuje to potrzeby posiadania odpowiednich kwalifikacji, choć pracodawcy coraz chętniej nawet szkolenia przeprowadzają w trybie zdalnym.

Gdzie szukać pracy w Żywcu?

Wśród wielu metod poszukiwania zatrudnienia, można zasadniczo powiedzieć, że w trudnym dziele znalezienia właściwej posady, ograniczony jesteś wyłącznie własną kreatywnością. Pierwszą z narzucających się opcji jest przeglądanie ogłoszeń w internecie, gdzie pula anonsów jest potencjalnie największa, jednak nie jest to jedyna możliwość.

W niektórych przypadkach, godnym rozważenia jest osobiste pofatygowanie się do określonego zakładu pracy i złożenie swojego CV na biurku przedsiębiorcy. Z metody tej korzystają przede wszystkim poszukujący stażu lub praktyki studenci, choć nie jest to zasada.

Powiatowy Urząd Pracy to także dobry punkt zaczepienia. Wbrew obiegowej opinii, urzędach pracy nie dominują wyłącznie ogłoszenia kierowane do pracowników fizycznych, cechujących się niskimi kwalifikacjami czy niewielkim doświadczeniem. W wielu przypadkach anonse kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, gdzie do wykonywania obowiązków zawodowych niezbędne są określone, specjalistyczne umiejętności.

