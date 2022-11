Rozwijający się rynek transportowy zauważa coraz większe braki kadrowe na stanowiskach kierowców. Powstają nowe firmy, które w transporcie krajowym i międzynarodowym upatrują szans na duży zarobek. Dodatkowo pandemia pokazała, że to właśnie transport jest jedną z tych branż, które są w stanie przetrwać w niesprzyjających okolicznościach. Okres lockdownu zweryfikował także spojrzenie na zawód kierowcy, co zaowocowało zwiększeniem zainteresowania realiami pracy w tym zawodzie. Obecny deficyt z pewnością nie dotyczy aspektu finansowego, ponieważ kierowcy, szczególnie ci międzynarodowi, mogą pochwalić się wysokimi pensjami. W tym wypadku znaczącą przeszkodę stanowi zazwyczaj tryb pracy związany z życiem w trasie i długimi okresami poza domem. Choć zdarza się, że to, co dla jednych jest przeszkodą, może dla innych okazać się znaczącym plusem zawodu kierowcy. Nie zmienia to faktu, że jeśli chcesz bez problemu znaleźć pracę i cieszyć się stabilnym zatrudnieniem możesz zastanowić się nad zawodem kierowcy. Pojawia się już tylko jedno pytanie — jak zostać kierowcą?

Na czym polega praca kierowcy?

Zacznijmy od tego, na czym dokładnie polega praca kierowcy. Zawód ten opiera się na dostarczeniu towarów z punktu A do punktu B, bezpiecznie i w wyznaczonym czasie. Kierowcy są zatem odpowiedzialni za transport produktów z jednego miejsca do drugiego. Czasami zdarza się, że po drodze muszą zahaczyć jeszcze o punkt C, a nawet i D, jednak geneza całego procesu się nie zmienia.

Istotnym elementem obowiązków kierowcy jest brak spóźnień. Często całe logistyczne zaplecze transportu opiera się właśnie na tym, aby dojechać na czas. W momencie, gdy kierowcę spotkają jakieś nieprzewidziane przeszkody na drodze i nie jest w stanie dotrzymać terminów, może spotkać się na miejscu z odmową załadowania lub rozładowania towaru. Zmuszony jest wtedy czekać wiele godzin lub nawet cały weekend, aby magazyn lub firma przyznały, że to już jego kolej. Zważywszy na to, że wiele takich punktów znajduje się gdzieś poza miastem, na terenach stref gospodarczych lub ekonomicznych, czekanie dwóch dni w kabinie auta nie jest zbyt komfortowe.

Kierowcy muszą także dbać o odpowiednią dokumentację towarową. Odbierając ładunek, muszą dopilnować, aby otrzymać list przewozowy (w tym CMR w przypadku transportów międzynarodowych), świadectwo pochodzenia lub fakturę. Dokumenty te są niezbędne i zawierają informacje o rodzaju towaru, jego ilości, miejscu rozładunku itp. Dodatkowo są poświadczeniem, że kierowca nie ukradł towaru. Kradzież ładunków przez fałszywych kierowców wbrew pozorom jest sporym problemem w branży transportowej.

Osoby decydujące się na zawód kierowcy muszą także dbać o stan techniczny auta. Pilnować terminów przeglądów, tankować, czyścić oraz dokonywać bieżących napraw.

Jak zostać kierowcą?

Aby zostać kierowcą, niezbędne jest posiadanie…prawa jazdy! W tym celu musisz poddać się badaniom psychologicznym i zdrowotnym, podczas których lekarz stwierdzi, że nie ma medycznych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz zazwyczaj mieć ukończone 18 lat, choć akurat czynnik wieku zależny jest od rodzaju prawa jazdy, o które się starasz. Dodatkowo musisz odbyć kurs, podczas którego poznasz zasady ruchu drogowego te ogólne oraz odpowiednie dla kategorii prawa jazdy, oraz odbędziesz szkolenie praktyczne, na które składają się godziny wyjeżdżone z instruktorem. Szkolenie musi zostać zakończone państwowym egzaminem.

Zawodowi kierowcy pracujący z samochodami ciężarowymi muszą także odbyć kurs kwalifikacji zawodowych, który kończy się zawodowym egzaminem państwowym. Dopiero zdanie tych dwóch egzaminów daje prawo do wykonywania zawodu kierowcy.

Kierowca kategoria B

Najpopularniejszym rodzajem prawa jazdy jest kategoria B. Upoważnia ona przede wszystkim do kierowania samochodami osobowymi oraz busami do 3,5 tony masy całkowitej. W przypadku samochodów osobowych nie jest konieczne posiadanie świadectwa zawodowego, możesz więc bez problemu pracować jako kierowca w restauracji, kierowca Ubera czy kurier. Jako kierowca busa, świadectwo może okazać się konieczne, jednak wiele zależy od tego, co lub kogo przewozisz.

Kierowca kategoria C

Kierowca kategorii C jest zazwyczaj na początku drogi w branży transportowej, w tym transportów międzynarodowych. Kategoria C uprawnia do prowadzenia pojazdów powyżej 3,5 tony. Tutaj już konieczne jest odbycie kursu zawodowego i zdanie egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kandydaci muszą mieć ukończone 21 lat w momencie przystąpienia do egzaminu.

Kierowca kategoria C+E

Jest to najpopularniejsze prawo jazdy wśród zawodowych kierowców. Posiadanie tego dokumentu uprawnia do prowadzenia wszystkich pojazdów kategorii C z dołączoną naczepą. Oczywiście należy również ukończyć kurs kwalifikacji zawodowych, aby móc podjąć legalne zatrudnienie. Tego rodzaju kierowcy zazwyczaj wyjeżdżają w długie, zagraniczne trasy, choć wiele lokalnych firm oferuje zatrudnienie na trasach krajowych.

Kierowca kategoria D

Kierowca kategorii D jest jedną osobą w tym zestawieniu, która ma prawo do podjęcia pracy jako kierowca autobusu. Oprócz egzaminu na prawo jazdy kandydat musi uzyskać również kwalifikację wstępną, która upoważnia kierowców zawodowych do przewozu osób w celach zarobkowych. Można ją zdobyć na dwa sposoby:



kwalifikacja pełna — po ukończeniu 21. roku życia, kierowca może odbywać trasy maksymalnie do 50 km aż do 24. roku życia,

kwalifikacja przyspieszona — po ukończeniu 24 roku życia, osoba posiadająca to świadectwo może udawać się w dłuższe trasy.

