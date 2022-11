Jak szukać pracy w Kaliszu?

Kalisz to miasto, które oferuje dostęp do kultury i umożliwia rozwój osobisty, a jednocześnie zapewnia spokój oraz niższe ceny najmu mieszkań. Jest to bardzo ciekawe miasto również z gospodarczego punktu widzenia – jest głównym ośrodkiem Kaliskiego Okręgu Przemysłowego, a także ośrodkiem przemysłu lotniczego. W mieście od lat działa przemysł włókienniczy, odzieżowy oraz produkcja firan i koronek. W Kaliszu działa podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zatem rynek pracy wygląda obiecująco. Czy rzeczywiście tak jest? Czy łatwo o pracę w mieście? Dziś odpowiadamy na te i podobne pytania dotyczące kaliskiego rynku pracy. Zapraszamy do lektury!