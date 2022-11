Branża magazynowo-logistyczne przeżywa ostatnio renesans. Związane jest to przede wszystkim ze wzrostem popularności zakupów online. W czasie pandemii zakupy przez Internet były jedyną opcją, natomiast obecnie jest to świadomy wybór wielu konsumentów. Co ciekawe, część sklepów coraz więcej uwagi poświęca na e-commerce, co skutkuje tym, że klienci korzystający z oferty online mogą liczyć na dodatkowe promocje lub szerszy asortyment, który nie jest dostępny w sklepach stacjonarnych. Jest to rozwiązanie opłacalne, również pod względem wizerunkowym. Takie sklepy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, przez co mogą liczyć na zyski finansowe i brandingowe. Wraz z branżą e-commerce rozwinęła się jeszcze jeden sektor, bez którego całe to przedsięwzięcie nie miałoby miejsca — chodzi oczywiście o magazyny.

To właśnie tam dzieje się najważniejsza część całego procesu dostawy. Magazynierzy każdego dnia pracują na to, aby nasze przesyłki trafiły do właściwych transportów, były odpowiednio zabezpieczone i skompletowane. Jednak magazyny to nie tylko zakupy online, to również hurtownie materiałów budowlanych, produkcja żywności, półprodukty niezbędne w kolejnych etapach produkcji medycznej. To tylko niewielki odsetek tego, co ma miejsce w magazynach. Jak zatem wygląda praca osób, które są tam na co dzień? Czy warto pracować na stanowisku magazyniera?

Na czym polega praca magazyniera?

Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym konkretnie polega praca magazyniera. Tutaj musimy zaznaczyć, że ogromne znaczenie ma branża, w której specjalizuje się magazyn. Inaczej wygląda lista zadań pracownika w magazynie połączonym z chłodnią, a inaczej w magazynie specjalizującym się w sortowaniu przesyłek. Większość jednak skupia się wokół jednego — organizacji. To właśnie magazynierzy odpowiedzialni są za organizację, która ma na celu zachowanie logistycznych wytycznych przełożonych.

Przesyłki lub towary znajdujące się w magazynie muszą zostać skatalogowane, odpowiednio oznaczone oraz umiejscowione w przestrzeni magazynowej. Dzięki temu panuje porządek, który umożliwia sprawny proces wysyłki bądź transportu. Ma to niezwykle istotne znaczenie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę szybki czas wysyłki lub minimalizację ryzyka zaginięcia produktów.

Magazynierzy zajmują się przede wszystkim rozładunkiem, oznakowaniem i rozmieszczeniem przesyłek na hali magazynowej. Następnym etapem ich pracy jest przygotowanie towarów do wysyłki wraz ze wszelkimi wymaganymi dokumentami i oznaczeniami. W swojej pracy redukują czas oczekiwania i optymalizują procesy logistyczne, dzięki czemu firma może wykonać więcej zleceń.

Zakres obowiązków magazyniera

Zakres obowiązków magazyniera różni się w zależności od wielkości magazynu, branży, czy stanowiska. Niektórzy magazynierzy obsługują wózki widłowe lub inne maszyny usprawniające i przyspieszające pracę. Inni natomiast wykonują większość swoich obowiązków, bazując tylko na sile własnych mięśni i kondycji fizycznej. Jeszcze inny odpowiedzialni są za przygotowywanie i kontrolowanie poprawności dokumentów oraz przygotowywanie towarów do wysyłek. Możemy jednak wyszczególnić główny zarys zadań, które związane są z pracą magazyniera:

rozładunek i załadunek towarów i przesyłek



organizacja przestrzeni magazynowej



zarządzanie zapasami magazynowymi



tworzenie i kontrolowanie niezbędnej dokumentacji



oznaczanie i katalogowanie przesyłek



kontrola jakości i zgodności towarów



przygotowywanie towarów do wysyłki



odpowiednie wydanie przesyłek



pilnowanie porządku na stanowisku pracy



właściwa dbałość o stan sprzętu — w przypadku magazynierów pracujących ze sprzętem.

Zalety pracy magazyniera

Praca magazyniera wiąże się z szeregiem zalet, choć warto nadmienić, że nie jest to stanowisko dla każdego. Wszystko zależy od naturalnych predyspozycji oraz tego, czego oczekujemy od swojej zawodowej drogi. Do głównych zalet pracy magazyniera możemy zaliczyć:

praca zmianowa bądź elastyczne godziny pracy



brak rutyny



dynamiczność



ruch fizyczny



pracę z ludźmi



atrakcyjne wynagrodzenie



brak szczególnych wymagań dotyczących wykształcenia bądź kompetencji zawodowych

Stanowisko magazyniera to świetny wybór dla osób, które nie wyobrażają sobie pracy przed komputerem w 8-godzinnym systemie pracy od poniedziałku do piątku. Jest to praca fizyczna, więc w pewien sposób nie obciąża “głowy” i uznawana jest raczej za mało stresującą, choć w tym przypadku wiele zależy od team leaderów i atmosfery panującej w firmie.

Wady pracy magazyniera

Niestety praca magazyniera ma również swoje wady, które dla wielu osób są nie do zaakceptowania. Mówimy tutaj między innymi o:

pracy w hałasie lub niesprzyjających warunkach np. w chłodni



pracy fizycznej



pracy zmianowej — również w weekendy i święta



częstym braku systemów motywacyjnych dla pracowników



szybkim tempie pracy narzuconym przez team leaderów lub współpracowników

Czy warto pracować na stanowisku magazyniera?

Jest to z pewnością kwestia, która musi rozważyć każdy indywidualnie. Jednak zważywszy na fakt, że jest to stanowisko dostępne dla osób bez wykształcenia i bez szczególnej wiedzy daje duże możliwości związane z rozwojem zawodowym i atrakcyjnym wynagrodzeniem.

W wielu magazynach dość łatwo awansować na kierownika lub team leadera, szczególnie jeśli jako pracownik wykazujesz zaangażowanie i zdolności przywódcze. Co więcej, jeśli masz uprawnienia na wózki widłowe, możesz liczyć na wyższą stawkę godzinową oraz wyższą pozycję w magazynowej hierarchii. Magazynierzy często wybierają także pracę za granicą, gdzie za te same zadania mogą liczyć na znacznie wyższe pensje. Szczególnie gdy mogą pochwalić się doświadczeniem.

Z pewnością praca na stanowisku magazyniera to dobra opcja dla osób, które dobrze czują się na halach produkcyjnych, chcą szybko zacząć pracę zarobkową i cenią sobie dynamiczność codziennych obowiązków.

Czytaj też:

Praca na weekendy w Zakopanem – jak ją znaleźć?Czytaj też:

Będziemy mogli liczyć na dodatkowy tydzień wolnego. Eksperci studzą jednak optymizm