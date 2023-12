Od stycznia 2024 r. będzie możliwe obniżenie PPK. Ale nie dla wszystkich

Od 1 stycznia 2024 roku pracownicy będą mogli obniżyć wpłaty podstawowe do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Z ważnej zmiany będą mogli skorzystać jednak tylko niektórzy pracownicy, których wynagrodzenia mieszczą się w określonych kryteriach dochodowych.

Obniżenie wpłaty do PPK

Jak czytamy w serwisie mojeppk.pl, z możliwości obniżenia wpłaty podstawowej do PPK będą mogli skorzystać pracownicy, których wynagrodzenie nie przekracza w danym miesiącu kwoty 120 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będą to osoby zarabiające miesięcznie nie więcej niż 5 090,40 zł, od 1 lipca 2024 roku – nie więcej niż 5 160 zł. Ci uczestnicy PPK będą mogli obniżyć składkę z 2 procent wynagrodzenia do 0,5 procent.

Jak obniżyć składkę do PPK?

Każdy pracownik, który będzie chciał obniżyć składkę podstawową PPK, będzie musiał złożyć deklarację w firmie. Zmiany zostaną uwzględnione od kolejnego miesiąca następującego po terminie złożenia wniosku. Jeśli uczestnik PPK zdeklaruje się już w styczniu 2024 r., że chce płacić mniej, w lutym składka będzie niższa, a jego wynagrodzenie – wyższe.

Czym są PPK?

PPK to pracowniczy system oszczędzania, z którego mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę. PPK służą gromadzeniu oszczędności przez uczestników z możliwością wypłacenia ich po osiągnięciu 60. roku życia. Zostały wprowadzone w 2019 roku, najpierw w dużych przedsiębiorstwach, a z czasem również w mniejszych firmach.

Kto może korzystać z PPK?

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych automatycznie przypisani są pracownicy po 55. roku życia. Z PPK mogą też skorzystać:

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej

osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą

członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych

członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

